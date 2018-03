Bundenthal Bundespolizei übt Großeinsatz wegen Castor-Transport

Die Bundespolizei führt am Nachmittag eine Großübung am Bahnhof Bundenthal im Kreis Südwestpfalz durch. Nach Angaben eines Sprechers wird simuliert, einen Castor-Transport abzusichern. Das Einsatzszenario sieht vor, dass rund 100 Bundespolizisten den Zug mit dem radioaktiven Material sowie die Bahnstrecke vor Aktivisten sichern. Nach Angaben eines Sprechers werden 20 Beamte in die Rolle der Atomkraftgegner schlüpfen. Sie werden unter anderem das Gleis mit einer Menschenkette blockieren.