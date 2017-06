Brief an Witwe Bundesarchiv fordert Kohls Akten

Das Bundesarchiv in Koblenz hat die Witwe des Altkanzlers aufgefordert, Kohls staatliche Akten herauszugeben. Die Unterlagen gehörten ins Archiv, sagte dessen Leiter Michael Hollmann dem SWR.

Begehrt: Dokumente aus der Amtszeit von Bundeskanzler Helmut Kohl, aber auch seine privaten Aufzeichnungen und Korrespondenzen.

Hollmann hatte Kohls Witwe Maike Kohl-Richter Hilfe bei der Regelung des schriftlichen Nachlasses angeboten - sowohl bei privaten als auch bei dienstlichen Schriften. Der Altkanzler hat in einem Testament bestimmt, dass seine Witwe über sämtliche Akten, Notizen, Briefe und Papiere verfügen soll.

Der Leiter des Bundesarchivs hofft, dass sich Kohl-Richter angesichts der Bedeutung von Helmut Kohl für die deutsche und europäische Geschichte" für eine Herausgabe entscheidet. "Wenn das regierungsamtliche Unterlagen des Bundeskanzleramtes sind, dann müsste sie (Kohl-Richter, Anm. d. Red.) die nach meiner Auffassung eigentlich über das Bundeskanzleramt an das Bundesarchiv abgeben", urteilte Hollmann.

Bundesarchivar schreibt an Witwe

Er sprach sich für eine professionelle Verwahrung aus und dass die Unterlagen für die Forschung zugänglich sind. Wie die "Welt am Sonntag" (WamS) berichtet, habe Hollmann sich in einem auf den 21. Juni datierten Brief an die Witwe gewandt.

Laut "WamS" liegen in dem Kohl-Bungalow in Oggersheim keine Kanzleramtsakten. Kohl hatte nach seiner Abwahl als Bundeskanzler 1998 der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung einen Transporter voller Handakten für ihr Archiv in Sankt Augustin bei Bonn zukommen - jedoch 2010 wieder abholen lassen.

Der Rechtsanwalt von Maike Kohl-Richter hatte am Donnerstag bekannt gegeben, dass für den Nachlass von Helmut Kohl eine Stiftung gegründet wird. Nähere Angaben wollte er vor der Beerdigung des Altkanzlers nicht machen.

Ein paar Akten hier - ein paar da?

Ein Sprecher des Bundesarchivs hatte Anfang der Woche zurückhaltend auf eine mögliche Stiftung reagiert. Für die Forschung sei eine zentrale Speicherung von Vorteil, so Sprecher Tobias Herrmann.