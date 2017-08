Bischofsweihe in Mainz Peter Kohlgraf schwört dem Papst die Treue

Bischofsweihe in Mainz

Nach 461 Tagen endet heute in Mainz die Sedisvakanz: Peter Kohlgraf wird am Sonntagmittag als Nachfolger von Karl Kardinal Lehmann zum Bischof geweiht und dann den Bischofsstuhl besetzen. Der SWR überträgt den Weihegottesdienst ab 13 Uhr live hier im Netz und im Fernsehen.

Kardinal Karl Lehmann wird Peter Kohlgraf zusammen mit dem Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki und dem Erzbischof von Freiburg, Stephan Burger, in dem rund zweistündigen Gottesdienst weihen. Insgesamt werden um die 30 Bischöfe aus ganz Deutschland den neuen Kollegen in sein Amt begleiten.

Zum Dom selbst haben nur Gäste mit personalisierter Eintrittskarte Zutritt, etwa 900 Personen werden erwartet. Das Bistum überträgt die Messe jedoch auf mehreren Großleinwänden rund um den Dom. Viele prominente Gäste werden zu dem Gottesdienst erwartet. Auf der Liste stehen nach Bistumsangaben der Botschafter des Papstes in Deutschland, Erzbischof Nikola Eterovic, und der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx.

Seit 10 Uhr können die Menschen im Domviertel beim Fest der Begegnung an der Bischofsweihe teilnehmen. Über die Bildschirme können sie den Gottesdienst mitfeiern. Die Möglichkeit zu einem ersten Kontakt mit dem neuen Bischof gibt es für die Menschen, nachdem er auf dem Bischofsstuhl Platz genommen haben wird. Dann wird er eine Ansprache halten. Kohlgraf wünscht sich, an seiner neuen Wirkungsstätte ein ganz normales Leben zu führen und mit den Menschen in Kontakt zu kommen.