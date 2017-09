Parteien setzen auf Big Data Wahlkampf mit der App

Facebook und Google machen es vor, jetzt ziehen die Parteien in Rheinland-Pfalz nach. Sie sammeln Daten von ihren Wählern, um so den Wahlkampf zu optimieren. Die CDU nutzt dafür eine neue App.

2:44 min Mehr Info Big Data im Wahlkampf Parteien setzen auf digitale Hilfe

Bundestagskandidat Johannes Steiniger (CDU) ist unterwegs beim Haustürwahlkampf in Neustadt an der Weinstraße. Wahlkampf analog und doch digital, denn Steiniger hat immer auch seine Handy und die App dabei.

"Die App sorgt zumindest dafür, dass es so ein bisschen einen Wettstreit zwischen den Wettkämpfern gibt, wer die meisten Türen hinbekommt", sagt Steiniger. Für jeden Facebook-Post, jede WhatsApp-Nachricht mit Wahlkampf-Werbung und jede besuchte Tür gibt es Punkte in der App. Ein Prinzip aus Computerspielen. Gamification nennt sich das, wenn Spielelemente, wie beispielsweise Highscores, in die reale Welt übertragen werden.

Effizienter und schneller dank App

Die App zeigt aber noch mehr: Zum Beispiel wo die Wahlkämpfer bereits waren und wie die Stimmung der Wähler vor Ort ist und das Ganze in Echtzeit. Für den Politikberater und Blogger Martin Fuchs ist das einer der zentralen Vorteile der App. "Ich glaube, diese App ist die Killerapplikation für den Wahlkampf schlechthin für die Partei." Sie mache den Wahlkampf effizienter, schneller und man habe extrem viele Daten, die dann wieder wertvoll seien für kommende Wahlkämpfe.

Denn mit diesen Daten kann die CDU erkennen, wie hoch die Zustimmung zur Partei in einer Straße ist. Angeblich alles datenschutzkonform. Im Wahlkampf geht sie nur dorthin, wo sie sowieso hohe Zustimmung hat. Die Strategie dahinter lautet: "Stärken stärken".

Datenanalyse auch bei SPD und FDP

Mit einem Erklärvideo schult die SPD ihre Wahlkämpfer im Datensammeln

Auch andere Parteien setzen auf Daten: Die SPD sammelt Daten über eine Website, auf der die Wahlkämpfer ihre Infos eintragen. Kandidierende und ihre Teams bekommen die Ergebnisse aus ihrem Wahlkreis angezeigt und können ihren weiteren Wahlkampf dann besser planen.

Die FDP versucht ebenfalls mit Datenanalyse, ihr Potential optimal zu nutzen und Wähler zu mobilisieren. Die CDU konnte so ihr Wahlergebnis in Wahlkreisen mit App etwa im Saarland und in Nordrhein-Westfalen nach eigenen Angaben um 2 bis 2,5 Prozent steigern.

Letzter traditioneller Wahlkampf