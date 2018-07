Berlin Drei Prozent der Studienanfänger in RP ohne Abi

Seit Mitte der 1990er kann man in Rheinland-Pfalz über den "dritten Bildungsweg" an Universitäten oder Fachhochschulen studieren. Doch der Anteil der Studenten, die sich nicht über ein Abitur, sondern über ihre berufliche Praxis fürs Studium qualifizieren, bleibt gering. Das hat heute das CHE Centrum für Hochschulentwicklung in Berlin mitgeteilt. In absoluten Zahlen waren es 2016 gerade einmal 674 Studienanfänger. Rheinland-Pfalz liegt mit 2,93 Prozent leicht über dem Bundesdurchschnitt von 2,6 Prozent der Studienanfänger ohne Abi. Die Zahl derjenigen, die auf dem "dritten Bildungsweg" ihr Studium erfolgreich abgeschlossen haben, hat sich in Rheinland-Pfalz seit 2011 verdoppelt (418 Personen).