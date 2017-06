Beisetzung von Altkanzler Kohl Trauer-Konvoi durch Ludwigshafen

Vor der Beisetzung des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl am Samstag wird der Sarg mit dem Leichnam am Nachmittag durch seine Geburtsstadt Ludwigshafen gefahren. Danach geht es per Schiff weiter.

Die Trauerfeierlichkeiten beginnen am 1. Juli um 11 Uhr mit einem Trauerakt im Europäischen Parlament in Straßburg. Danach soll der Sarg mit einem Hubschrauber der Bundespolizei in Kohls Heimatstadt Ludwigshafen geflogen werden.

Vom Landeplatz der Autobahnpolizei in Ludwigshafen-Ruchheim solle der Sarg dann in einem Konvoi durch seine Heimatstadt gefahren werden, sagte Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Eva Lohse (CDU) der "Rheinpfalz". Damit könnten die Bürger Abschied von Kohl nehmen. Ähnlich sei beispielsweise beim Tod von Altkanzler Helmut Schmidt in Hamburg verfahren worden. Die genaue Strecke durch Ludwigshafen soll in den kommenden Tagen festgelegt und bekanntgegeben werden.