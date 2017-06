Ausflug nach Baden-Württemberg Luchs "Cyril" wieder im Pfälzerwald

Das Tier sei in der Nacht zum Dienstag eingefangen und anschließend zurück in den Pfälzerwald transportiert worden, teilte die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz am Sonntag mit. Wegen der besseren Chancen auf Beute sei es wahrscheinlich gewesen, dass "Cyril" nach Baden-Württemberg abwandere. Dort hätte das Luchsmännchen allerdings kein Weibchen gefunden.