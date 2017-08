Auftakt für mehr Frachtflüge am Hahn Erste Landung mit sieben Stunden Verspätung

Der neue Hahn-Betreiber HNA hat mit zusätzlichen Frachtflügen begonnen. Die Suparna Airlines landete erstmals auf dem Hunsrück-Flughafen. Damit wurde ein Versprechen eingelöst, auch wenn der Auftakt nicht ganz glatt lief.

2:18 min | Mo, 28.8.2017 | 19:30 Uhr | SWR Fernsehen RP Mehr Info Flugzeug der Suparna-Airlines gelandet Start in den Ausbau des Frachtfluggeschäfts Eine Verbindung pro Woche soll den Anfang machen - langfristig soll es drei Fracht-Flüge pro Woche von und nach China geben. Das sind die Pläne des Konzerns HNA für den Hunsrück-Flughafen. Video herunterladen (5,22 MB | mp4)

"Das Flugzeug hat unglücklicherweise sieben Stunden Verspätung", musste HNA-Sprecher Christoph Goetzmann am Montagmittag einräumen. Am Abend war es dann aber soweit. Die erste Maschine der HNA-Tochter Suparna setzte auf der Landebahn auf. Sie brachte Fracht aus China und soll wieder dorthin zurückfliegen. Es ist ein Wiedersehen mit einer alten Bekannten, denn Suparna ist die ehemalige Firma Yangtze River Express. Diese war 2015 vom Flughafen Hahn nach München abgewandert. Von einem Comeback will am Hahn aber niemand sprechen - es sei ein neuer Kunde.

HNA will Frachtgeschäft weiter ausbauen

HNA-Sprecher Christoph Goetzmann (l) mit Innenstaatssekretär Randolf Stich (SPD)

Bei einer Pressekonferenz am Montag hieß es, die Suparna wolle künftig einmal wöchentlich am Hahn landen. Für die Zukunft sind bis zu drei Flüge in der Woche geplant.

Goetzmann kündigte einen deutlichen Ausbau des Frachtgeschäfts im Hunsrück an. Schon jetzt sei die Geschäftsentwicklung hier sehr positiv: Von Januar bis Juli 2017 seien am Hahn 58.000 Tonnen Fracht umgeschlagen worden. Das sei ein Plus von mehr als 50 Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum. Zur flugrechtlich schwierigeren Aufnahme von China-Passagierflügen am Hahn äußerte sich der HNA-Sprecher diesmal nicht.

Bereits seit Ende Juli steuert nach Auskunft des Flughafens eine zweite neue Frachtgesellschaft den Hunsrück an: Die russische Air Bridge Cargo fliegt zweimal pro Woche das Dreieck Moskau-London-Hahn-Moskau. Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) sprach kürzlich mit Blick auf die beiden Neukunden von "guten Nachrichten vom Hahn".