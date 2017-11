Auch Ampeln zeitweise schwarz Großer Stromausfall im Rhein-Main-Gebiet

Im gesamten Rhein-Main-Gebiet ist am Morgen 20 Minuten lang die Stromversorgung zusammengebrochen. Davon betroffen waren unter anderem Mainz, Wiesbaden, Bodenheim, Budenheim und Ingelheim, so die Polizei. Auch Ampeln fielen aus.

Die Polizei musste deshalb stellenweise den Verkehr regeln. Außerdem gingen viele Alarmanlagen an. Die Polizei musste diese alle einzeln abfahren.

Ursache für den Stromausfall soll nach Angaben der Wiesbadener Feuerwehr eine Störung in einem Umspannwerk in Biebrich gewesen sein. In Wiesbaden gab es deshalb bis zu einer halben Stunde keinen Strom. Im Umspannwerk soll es nach Angaben der Feuerwehr eine Rauchentwicklung geben. Ob es sich um ein Feuer handelt, sei noch nicht klar.