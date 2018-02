Affäre um Oppenheimer Bürgermeister Neue Vorwürfe gegen Held

Die Immobilie in Oppenheim hat das Evangelische Diakoniewerk Zoar gekauft. Nach eigenen Angaben hatte der Vorstand vor ein paar Jahren Held erzählt, man sei auf der Suche nach einem Grundstück. Wie die "Allgemeine Zeitung" (AZ) berichtet, hatte Held wenige Monate nach dem Gespräch eine entsprechende Immobilie privat gekauft. Diese soll er wenig später für mehr als das Doppelte an den evangelischen Träger verkauft haben.

Das pikante an der Geschichte ist laut AZ, dass der Stadtrat kurz zuvor beschlossen hatte, dass das Gewerbegebiet in dem sich die Immobilie befindet, als Mischgebiet ausgewiesen wurde. Das habe laut Zeitungsbericht zu enormen Preissteigerungen geführt. Für den CDU-Vorsitzenden in Oppenheim Peter Pfau ist dies klar ein Fall von Amtsmissbrauch und Vorteilsnahme.