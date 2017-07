Abschied von Helmut Kohl ++ Liveblog zur letzten Reise des Altkanzlers ++

Zwei Wochen nach seinem Tod wird der frühere Bundeskanzler Helmut Kohl an diesem Samstagabend in Speyer beigesetzt. Zuvor sind Trauerfeierlichkeiten an verschiedenen Orten geplant. Wir begleiten die letzte Reise des Altkanzlers live in unserem Blog.

16:47 Uhr ++ Trauerkonvoi verlässt Schiffsanleger

Der Sarg mit dem Leichnam des Altkanzlers ist auf dem Weg zum Dom, wo bereits zahlreiche Schaulustige an den Absperrungen stehen. Unterdessen treffen immer mehr Teilnehmer der Trauerfeier ein, unter ihnen auch Kohls einstiger Widersacher Heiner Geissler.

16:40 Uhr ++ Kohls Sarg in Speyer angekommen

Die MS Mainz mit Kohls Sarg ist am Anleger in Speyer angekommen.

Die MS Mainz mit Kohls Sarg an Bord ist planmäßig am Anleger in Speyer angekommen. Von hier aus wird der Sarg in einem Trauerzug zum Dom gebracht. Ab 17:10 Uhr überträgt das SWR Fernsehen live den Trauergottesdienst, der um 18:00 Uhr beginnt. Weiter unten im Blog finden Sie auch unseren Internet-Livestream, der bis ca. 21.00 Uhr online sein wird.

16:20 Uhr ++ Anleger in Speyer

Der Schiffsanleger in Speyer: Hier wird in Kürze die MS Mainz mit dem Sarg des Altkanzlers erwartet.

16:15 Uhr ++ Kanzlerin Merkel begrüßt Bürger vor dem Speyer Dom

Kanzlerin Merkel spricht vor dem Speyerer Dom mit Zuschauern

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nutzt die Wartezeit für ein kleines Bad in der Menge und plaudert mit Bürgern, die an der Absperrung unweit des Doms stehen.

16:00 Uhr ++ Warten in Speyer

Vor dem Speyerer Dom, wo um 18:00 Uhr die Totenmesse für Kohl stattfinden wird, liegen Blumen und Kränze. Das Schiff mit dem Sarg des Altkanzlers soll gegen 16:30 Uhr in Speyer anlegen. Anschließend fährt der Trauerzug durch die Rheinallee und den Schillerweg zum Dom. Dort soll der Sarg gegen 16:55 Uhr aufgebahrt werden. Anschließend beginnt der Einlass für die Trauergäste.

15:50 Uhr ++ Nach dem Trauerkonvoi in Ludwigshafen

Rosen auf der Straße in Ludwigshafen, wo zuvor der Trauerkonvoi durchgefahren ist. Etwa 300 bis 400 Menschen hatten in Kohls Heimatstadt den Konvoi beobachtet. Einige von ihnen trugen Deutschland- oder Europafahnen.

15:33 Uhr ++ Livestream vom Schiff

Das Schiff hat nun abgelegt. Es wird in ungefähr einer Stunde in Speyer erwartet. Schiffe der Wasserschutzpolizei und der Bundespolizei begleiten die MS Mainz.

Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

Mehr Info Livestream aus Speyer Jetzt live: Die letzte Reise von Helmut Kohl Der Sarg von Altkanzler Helmut Kohl ist per Schiff in Speyer angekommen. Hier können Sie den Weg zum Speyerer Dom verfolgen, wo es eine Trauermesse geben soll.

15:25 Uhr ++ Sarg verladen

Der Sarg mit den sterblichen Überresten Helmut Kohls ist auf der MS Mainz angekommen. Dort wurde extra eine Totenbahre aufgestellt. Der Sarg ist mit der Bundesdienstflagge bedeckt.

15:20 Uhr ++ Sarg wird aus Auto gehoben

Sargträger des Wachbataillons heben den Sarg aus dem Leichenwagen. Kohls Witwe steht in Begleitung von Kai Diekmann und ihrem Anwalt Stephan Holthoff-Pförtner am Schiffsanleger. Ganz langsam bewegen sich die Sargträger auf die Rampe zu.

15:16 Uhr ++ Konvoi ist da

Am Schiffsanleger in Reffenthal ist der Trauerkonvoi mit dem Sarg Kohls eingetroffen. Die Limousinen fahren zum Schifssanleger.

15:12 Uhr ++ Zum Schiffsanleger in Reffenthal

Nach der Fahrt durch Ludwigshafen soll der Sarg an Bord eines Schiffes auf dem Rhein nach Speyer gefahren werden. In den nächsten Minuten müsste der Trauerkonvoi am Anleger in Reffenthal ankommen. Die MS Mainz soll den Sarg dann Speyer bringen.

14:54 Uhr ++ Trauerkonvoi am Ludwigsplatz

SWR-Reporterin Ute Spangenberger steht am Ludwigplatz. Der Trauerzug kommt gerade an. Mit 20 Stundenkilometern wird er den Platz umrunden. Applaus brandet kurz auf, als der Leichenwagen mit dem Sarg anrollt. Sonst trauern die Menschen still und nehmen Abschied.

14:45 Uhr ++ Sondersendung SWR Extra

Das SWR Extra finden Sie in der SWR Mediathek.

14:40 Uhr ++ Ludwigshafen wartet

Der Trauerkonvoi ist in Ludwigshafen-Ruchheim gestartet. Noch hat er die Innenstadt nicht erreicht. Dort säumen einige Menschen die Straßen, laut SWR-Reporter hält sich der Andrang aber in Grenzen.

14:28 Uhr ++ Trauerkonvoi beginnt

Der Hubschrauber war wohl viel schneller. Der Trauerzug durch Ludwigshafen hat schon begonnen.

Der Trauerzug beginnt in Richtung #Ludwigshafen. Es kann zu kurzfristigen Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet kommen. #HelmutKohl pic.twitter.com/OpUVY0gs4v — Polizei Rheinpfalz (@PP_Rheinpfalz) 1. Juli 2017

14:20 Uhr ++ Die Route durch Ludwigshafen

Zoomen Sie sich in die Karte rein. Dann sehen Sie, welchen Weg Kohls Sarg durch Ludwigshafen nehmen wird. Höhepunkt wird die Umrundung des Ludwigsplatzes sein.

13:30 Uhr ++ Flug nach Ludwigshafen

Laut Plan müsste in diesen Minuten der Hubschrauber der Bundespolizei mit Kohls Sarg in Straßburg abheben. Er soll den Rhein entlang nach Ludwigshafen fliegen. Die Ankunft wird gegen 14:30 Uhr erwartet.

13:02 Uhr ++ Nach einem Empfang geht es nach Ludwigshafen

Im Restaurant des EU-Parlaments gibt es nun noch einen kurzen Empfang für die Gäste. Dann geht die Reise des Sargs weiter. Nächste Station ist Kohls Heimatstadt Ludwigshafen. Dort hat man sich schon tagelang auf den Trauerkonvoi durch die Stadt vorbereitet.

Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

0:26 min | Sa, 1.7.2017 | 20:45 Uhr | SWR Fernsehen RP Mehr Info Parkverbote in Ludwigshafen Verkehrsbehinderungen wegen Kohl-Trauerzug Am Nachmittag wird der Trauerzug von Helmut Kohl in der Ludwigshafener Innenstadt am Ludwigsplatz erwartet. Nach Angaben der Polizei gilt entlang der Wegstrecke ein absolutes Halteverbot.

12:53 Uhr ++ Trauerakt beendet

Tajani, Juncker und Tusk begleiten Kohls Witwe aus dem Saal. Die Gäste erheben sich. Hände werden geschüttelt, man spricht miteinander. Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist auch da. Merkel spricht mit dem früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck.

12:49 Uhr ++ Sargträger tragen Sarg aus dem Saal

Die Sargträger, acht Offiziere des Wachbataillons des Bundesverteidigungsministeriums, tragen den Sarg mit den sterblichen Überresten Kohls hinaus. Damit geht der erste europäische Trauerakt für einen Staatsmann zu Ende.

12:43 Uhr ++ Nationalhymne und Europahymne

Der Chor der Straßburger Philharmoniker singt zunächst die deutsche Nationalhymne, danach die Europahymne.

12:41 Uhr ++ Merkel spricht Kohl-Richter Mitgefühl aus

Zum Schluss wird es emotional: Merkel richtet ihre Worte an Kohls Witwe, Maike Kohl-Richter. Sie habe ihren Mann in den vergangenen Jahren mit Hingabe begleitet. Dann spricht sie ihr Beileid aus. Bei Kohls Witwe kann man Tränen unter der dunklen Sonnenbrille erahnen. Nun richtet Merkel noch ein paar persönliche Worte an den Verstorbenen: "Lieber Bundeskanzler Helmut Kohl, dass ich hier stehe, daran haben Sie entscheidenden Anteil. Danke für die Chancen, die Sie mir gegeben haben, Danke für die Chancen, die Sie anderen gegeben haben. Ich verneige mich vor Ihnen und Ihrem Angedenken - Dankbarkeit und Demut." Merkel geht auf Kohl-Richter zu und reicht ihr lange die Hand.

12:36 Uhr ++ Merkel betont Kohls Bodenständigkeit

Merkel hebt Kohls Bodenständigkeit hervor, die Liebe zu seiner pfälzischen Heimat. Auf Kohl habe man sich stets verlassen können. "Was er zusagte, dazu stand er", so Merkel.

12:30 Uhr ++ Merkel am Rednerpult

Merkel beginnt zu sprechen, ihre Stimme ist etwas brüchig. Kohl verkörpere eine Epoche. Er habe nie den Blick verloren für das große Ganze über Deutschland hinaus. "Was mir besonders an Kohl imponierte, waren seine unerschütterlichen Überzeugungen, die ihn leiteten. "Kohl ging auf Menschen zu, er interessierte sich für sie. Er war ein den Menschen zugewandter Weltpolitiker." So sei es ihm gelungen Vertrauen aufzubauen und Freundschaften zu schließen.

12:29 Uhr ++ Macron spricht deutsch

Macron zitiert Kohl: "Wir haben heute keinen Grund für Resignation." Bevor er sich wieder neben Merkel setzt, gibt er ihr zwei Küsschen. Später twittert er das Zitat auch.

« Wir haben heute überhaupt keinen Anlass zur Resignation. Wir haben viel mehr Grund zu realistischem Optimismus. » — #HelmutKohl — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 1. Juli 2017

12:19 Uhr ++ Macron: Kohl hat viel für Straßburg getan

Nachdem das Orchester ein Stück gespielt hat, ergreift der französische Präsident Emmanuel Macron das Wort. Er bedankt sich, dass der Trauerakt in Straßburg stattfindet, die Stadt, für die Helmut Kohl so viel getan habe. Kohl habe alles dafür getan, dass die deutsche Wiedervereinigung Europa nicht geschwächt, sondern gestärkt hat. Kohl und Mitterand sei es gelungen aus Feinden, die sich bekämpften, Freunde zu machen.

12:09 Uhr ++ Nun ergreift Medwedew das Wort

Der russische Ministerpräsidenten Dmitri Medwedew würdigt, dass Kohl auch Russland als Partner eines vereinigtes Europas gesehen hat. Helmut Kohl habe in schwierigen Zeiten bewiesen, dass ein Denken über Grenzen hinweg möglich sei. Dieses Erbe gelte es zu bewahren. Zum Schluss würdigt er Kohl als "großen Sohn Deutschlands".

12:07 Uhr ++ Clinton fasst Merkels Hand

Clinton ist fertig mit seiner Rede. Er setzt sich wieder auf seinen Platz neben Merkel. Beide wirken berührt.

11:57 Uhr ++ Bill Clinton spricht

Der frühere US-Präsident Clinton bedankt sich bei Kohls Witwe, dass er hier ein paar Worte sprechen darf. Er habe Kohl geliebt. Hillary habe gesagt, das liege daran, dass er noch lieber gegessen hat, als er. Kohl habe eine Welt gewollt, in der niemand niemanden dominiert. Alle hätten lernen müssen zu teilen.

11:55 Uhr ++ Rückblick: Ankunft der Gäste in Straßburg

Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

0:17 min | Sa, 1.7.2017 | 20:45 Uhr | SWR Fernsehen RP Mehr Info Gäste kommen an Europäischer Trauerakt für Helmut Kohl Im Europaparlament in Straßburg hat am Samstagvormittag der Trauerakt für den früheren Bundeskanzler Helmut Kohl begonnen. Mit der Zeremonie wollen zahlreiche Staats- und Regierungschefs Abschied von Kohl nehmen und seine Verdienste für Europa würdigen.

11:50 Uhr ++ Gonzales übernimmt das Wort

Der frühere spanische Ministerpräsident Felipe Gonzalez dankt Kohls Witwe, dass er sich von seinem Freund Helmut verabschieden darf. Er habe das Gefühl, einen Freund verloren zu haben, mit dem er historische Momente erleben durfte. "Helmut, wir werden dich nicht vergessen, schließt er seine Rede.

11.47 Uhr ++ Videoclip wird eingespielt

In einem Video mit Ausschnitten aus Kohl-Reden werden dessen Verdienste gewürdigt.

Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

3:12 min Mehr Info Abschied von Helmut Kohl Europa dankt dem Altkanzler In einem Video mit Ausschnitten aus Kohl-Reden werden dessen Verdienste gewürdigt.

11:42 Uhr ++ Tusk am Rednerpult

EU-Ratspräsident Donald Tusk ist der nächste Redner. Dank Helmut Kohl hätten Worte wie Vertrauen und Vereinigung neue Bedeutung gewonnen, in den französischen wie in den polnischen Beziehungen. Kohl habe kein deutsches Europa gewollt.

11:38 Uhr ++ Juncker würdigt Kohls Verdienste

Juncker: "Ohne Helmut Kohl gäbe es den Euro nicht." Er habe alle Mitgliedsstaaten der EU gleichermaßen respektiert - große wie kleine. Dann würdigt Juncker Kohls enge Beziehung zu Frankreich. Zum Schluss wird er ganz persönlich: "Lieber Helmut versprich mir, dass du im Himmel nicht sofort einen neuen CDU-Ortsverein gründest. Du hast genug für deine Partei getan." Juncker wünscht Kohl die "ewige Ruhe".

Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

0:43 min Mehr Info Europäischer Trauerakt in Straßburg "Mit Kohl verlässt uns eine Nachkriegsgigant" Kruse EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hat sich beim Trauerakt mit sehr persönlichen Worten und tief bewegt von Altkanzler Helmut Kohl verabschiedet. Kohl habe ihn als "treuer Freund" lange begleitet, sagte Juncker am Samstag in Straßburg.

11:29 Uhr ++ Jean-Claude Juncker tritt ans Pult

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker betont zu Beginn seiner Rede, dass er nicht als Kommissionspräsident spricht, sondern als Kohls Freund, der Kommissionspräsident wurde. "Für Helmut Kohl ging deutsche und europäische Einheit zusammen."

11:18 Uhr ++ Tajani ist der erste Redner

EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani macht den Anfang. Er bezeichnet Kohl als einen "politischen Giganten". "Helmut Kohl war ein Verfechter der Demokratie."

11:15 Uhr ++ Premiere für einen europäischen Trauerakt

Der erste europäische Trauerakt überhaupt läuft. Damit sollen Kohls Verdienste um die europäische Einigung gewürdigt werden. Die Idee hatte der EU-Kommissionspräsident und langjährige Kohl-Vertraute, Jean-Claude Juncker. Die Zeremonie soll zwei Stunden dauern, acht Politiker werden sprechen. Darunter sind Weggefährten wie der frühere spanische Ministerpräsident Felipe Gonzalez und Ex-US-Präsident Bill Clinton.

11.13 Uhr ++ Musikalischer Auftakt

Das Orchester der Straßburger Universität beginnt zu spielen. Der Sarg wird hereingetragen. Alle im Saal versammelten stehen.

11:11 Uhr ++ Der Sarg ist noch nicht im Plenarsaal

Die Zeremonie verzögert sich etwas. Der Sarg muss noch vom Protokollsaal umgetragen werden. Kohls Witwe Maike Kohl-Richter ist eingetroffen. Sie trägt einen schwarzen Hut mit Schleier und Sonnenbrille.

Helmut Kohls Ehefrau Maike Kohl-Richter beim Trauerakt in Straßburg

11:03 Uhr ++ Medwedew eingetroffen

Der russische Ministerpräsident Dmitri Medwedew ist etwas verspätet eingetroffen. Obwohl er kein Weggefährte Kohls war, wird er eine Rede halten. Nach der Begrüßung trägt er sich wie alle anderen prominenten Gäste ins Kondolenzbuch ein.

10:53 Uhr ++ Rückblick: Abstransport des Sarges am Morgen

Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

0:30 min Mehr Info Letzte Reise des Altkanzlers Kohls Sarg verlässt Oggersheim Der Leichnam des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl ist am Samstagmorgen aus seinem Haus in Ludwigshafen-Oggersheim abgeholt worden. Im Straßburger Europaparlament verabschieden sich internationale Staats- und Regierungschefs von Helmut Kohl.

10:51 Uhr ++ Ankunft der Bundeskanzlerin

Bundeskanzlerin Angela Merkel wird von einem Blitzlichtgewitter der Fotografen empfangen. Kurz zuvor waren Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit seiner Frau und SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz eingetroffen.

10.48 Uhr ++ Britische Delegation wird begrüßt

EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani, EU-Ratspräsident Donald Tusk, EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker begrüßen Großbritannins Regierungschefin Theresa May und John Major.

10.44 Uhr ++ Bill Clinton eingetroffen

Der frühere US-Präsident Bill Clinton ist da. Er war in der zweiten Hälfte von Kohls Kanzlerschaft Präsident. Clinton bezeichnete Kohl mehrfach als Freund.

10.38 Uhr ++ Frankreichs Ministerpräsident Macron vor Ort

Der französische Ministerpräsident Emmanuel Macron ist auf dem Weg zum Sarg im Protokollsaal des EU-Parlaments. Dabei muss er viele Hände schütteln. Auch Macron wird beim Trauerakt eine Rede halten.

10.28 Uhr ++ Dreyer in Straßburg angekommen

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ist in Straßburg eingetroffen.

10.24 Uhr ++ Kohls Sarg im EU-Parlament aufgebahrt

EU-Politiker und Spitzenpolitiker haben im europäischen Parlament in Straßburg Abschied vom verstorbenen Altkanzler genommen. Sie gingen an dem mit einer Europaflagge bedeckten Sarg des Altkanzlers vorbei, der im Protokollsaal des EU-Parlaments aufgebahrt war. Der europäische Trauerakt selbst beginnt um 11.00 Uhr.

Soldaten tragen den Sarg Kohls.

10.22 Uhr ++ Herzlich Willkommen!