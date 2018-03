Trauerfeier in Mainz Letzte Ruhe für Karl Kardinal Lehmann

Mit einer großen Trauerfeier ist Karl Kardinal Lehmann im Mainzer Dom beerdigt worden. Tausende Menschen nahmen noch einmal Abschied von dem allseits beliebten Bischof.

1:40 min | Mi, 21.3.2018 | 17:00 Uhr | SWR Fernsehen RP Mehr Info Trauergottesdienst in Mainz Abschied von Kardinal Lehmann Mit einem Trauergottesdienst im Dom hat Mainz Abschied vom verstorbenen Kardinal Lehmann genommen. Die Predigt hielt Lehmanns Nachfolger als Mainzer Bischof, Peter Kohlgraf. In einem Trauerzug war der Sarg Lehmanns von der Augustinerkirche in den Dom gebracht worden. Video herunterladen (3,9 MB | mp4)

Schon am Mittag läuteten alle Kirchenglocken des Bistums Mainz 15 Minuten lang im Gedenken an Kardinal Lehmann. Kurz nachdem die Türen des Doms geöffnet wurden, waren die 1.200 freien Plätze besetzt. Insgesamt konnten mehr als 3.500 Menschen an der Totenmesse im Dom, im Kreuzgang oder auf dem Liebfrauenplatz über eine Leinwand teilnehmen.

Auf den Straßen der Altstadt standen laut Polizei rund 8.000 Menschen, um den Trauerzug zu begleiten. Am Liebfrauenplatz verfolgten noch einmal etwa 1.000 Trauernde bei strahlendem Sonnenschein das Requiem auf einer großen Leinwand. Die Trauerfeier selbst begann um 14 Uhr in der Augustinerkirche in der Altstadt, wo der verstorbene Bischof in der vergangenen Woche aufgebahrt war.

Schweigemarsch zieht durch die Altstadt

Am Mittwochnachmittag zog der Trauerzug durch die Mainzer Altstadt.

Lehmanns Nachfolger, Bischof Peter Kohlgraf, hielt eine kurze Andacht, an deren Ende sich der Schweigemarsch langsam in Bewegung setzte. Den 350 ausgewählten Teilnehmern folgte der schlichte Holzsarg Lehmanns in einem weißen Leichenwagen mit Glasdach und hunderten Trauernden. Sie zogen begleitet vom Läuten der riesigen Martinusglocke - der Totenglocke - bis zum Bischofsportal des Doms.

Vor zahlreichen Prominenten leitete Bischof Kohlgraf den Gottesdienst. Neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier waren die Ministerpräsidenten Malu Dreyer (Rheinland-Pfalz/SPD), Volker Bouffier (Hessen/CDU) und Winfried Kretschmann (Baden-Württemberg/Grüne) gekommen. Die neue Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) nahm als Vertreterin der Bundesregierung teil.

"Lieber Karl, wir sehen uns wieder"

"Lieber Karl, wir sehen uns wieder", sagte Lehmanns Nachfolger, Bischof Peter Kohlgraf

"Er wollte sein Leben lang Brücken bauen - zwischen Vernunft und Glaube und zwischen den einzelnen oft polarisierten Gruppen innerhalb der Kirche", sagte Kohlgraf in seiner Predigt. Man dürfe in diesem Bemühen, Brückenbauer zu werden, nicht nachlassen. Themen gebe es genügend, so Kohlgraf. Der Mainzer Bischof verlas zudem erstmals das geistliche Testament Lehmanns, in dem dieser vor einer Verweltlichung der Kirche warnte. "Lieber Karl, wir sehen uns wieder." Mit diesen Worten beendete Kohlgraf seine Predigt.

Auch zahlreiche Kardinäle und Bischöfe wohnten der Trauerfeier bei. Grußworte sprachen unter anderem der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Kardinal Marx, und der Vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm. Als Vertreter des Papstes sprach der Apostolische Nuntius in Deutschland, Nikola Eterović.

"Ein großer Theologe, Bischof und Menschenfreund"

Kardinal Marx verwies in der Totenmesse auf die große Wertschätzung, die Kardinal Lehmann weit über die Grenzen Deutschlands genoss. "Ein großer Theologe, Bischof und Menschenfreund ist von uns geschieden", sagte der Erzbischof von München und Freising. "Er wird uns fehlen."

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, sprach von einem schweren Tag auch für die evangelischen Christen. "Sein Herz war einfach zu weit, um in irgendwelche konfessionellen Korsette zu passen", sagte er.

Beisetzung im engsten Familienkreis

Der Sarg Lehmanns im voll besetzten Dom

Am Ende des Requiems wurde Lehmann in der Bischofsgruft unter dem Westaltar beigesetzt, wo seit Anfang des 20. Jahrhunderts die verstorbenen Mainzer Bischöfe ruhen. Die eigentliche Beisetzung fand im engsten Familienkreis statt. Lehmann ist der vierte Bischof, der in der Westkrypta des Mainzer Doms beigesetzt wird, die 1925 angelegt wurde. 1988 wurde dort Lehmanns Vorgänger Kardinal Hermann Volk bestattet, 1961 Bischof Albert Stohr und 1935 Bischof Ludwig Maria Hugo.

Am 11. März war Kardinal Lehmann in seinem Mainzer Haus gestorben. Seit September vergangenen Jahres hatte er mit den Folgen eines Schlaganfalls und einer Hirnblutung gekämpft. Zuletzt waren seine Kräfte deutlich geschwunden.