Der ungarische Mediziner Botond Roska hat den Körber-Preis für die Europäische Wissenschaft erhalten. Der 50-Jährige wird für die Erforschung des Sehens und der Netzhaut geehrt, teilte die Stiftung mit. Roska habe mit seiner Arbeit die Augenheilkunde revolutioniert, hieß es. Dem Wissenschaftler ist es gelungen, einen Zelltyp im Auge so umzuprogrammieren, dass er die Funktion defekter Lichtrezeptoren übernehmen kann. Blinde Netzhäute können so wieder lichtempfindlich werden. Das Verfahren wird derzeit an Blinden erprobt. Außerdem hat Roska erstmals eine komplett künstliche Netzhaut in der Petrischale gezüchtet. Daran können Gentherapien getestet werden. Die Auszeichnung zählt zu den weltweit höchstdotierten Forschungspreisen, der Preisträger erhält eine Million Euro.