Die neue Juso-Vorsitzende Jessica Rosenthal sieht die SPD-Jugendorganisation als wichtigen Machtfaktor in der SPD. Im SWR-Interview erklärt sie, wie sich die Partei mithilfe der Jusos bereits verändert habe.

"Es ist eine Riesenehre" - so beschreibt die 28-jährige Jessica Rosenthal ihre Wahl zur Juso-Chefin. Schließlich seien die Jusos eine der bedeutendsten Jugendorganisationen in der Bundesrepublik.

Rosenthal, die am Freitag mit knapp 78 Prozent der Delegiertenstimmen gewählt wurde, war bereits von 2017 bis 2018 stellvertretende Bundesvorsitzende der Jusos. Den linken Kurs ihres Vorgängers Kevin Kühnert will sie beibehalten. Schließlich habe Kühnert im letzten Jahr in der SPD einiges bewirkt. "Die Partei hat sich in unsere Richtung verändert. Und das muss auch so weitergehen", so Rosenthal im SWR.

Rosenthal will mehr Politik für junge Menschen

Vor allem in Bezug auf die Bedürfnisse junger Menschen werde man die SPD weiter vor sich hertreiben, kündigte Rosenthal an. Die Jusos seien weit mehr als eine Jugendorganisation, die mal ab und zu von der Seitenlinie kommentieren dürfte.

Wir sind ein wichtiger Machtfaktor in der SPD und wollen vor allem auch mit vielen Jusos ins Parlament" Juso-Chefin Jessica Rosenthal

Als konkrete Forderungen nennt die neue Juso-Chefin eine Ausbildungsplatzgarantie, das elternunabhängige Bafög, ebenso wie einen kostenfreien Nahverkehr.

Sorgen um die SPD und deren schlechte Umfragewerte macht sich Rosenthal nicht. Natürlich sei sie alles andere als zufrieden mit den aktuellen SPD-Werten, aber die der CDU seien lediglich besser, weil es sich um reine Merkel-Werte handele. "Die Union wird in eine Führungskrise schlittern, sie ist schon mittendrin", prognostizierte Rosenthal.