Meinung: Rosamunde Pilcher im Bundestag

Die Aufrüstung der Bundeswehr könnte sich als vorschnell erweisen wie einst Deutschlands Ausstieg aus der Atomenergie, meint Martin Rupps. Die jüngste Bundestagssitzung erinnert ihn an den Schluss eines Rosamunde Pilcher-Films.

Die Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Sonntag zum Krieg in der Ukraine habe ich mir zweimal angeschaut. Ich wollte die merkwürdige Stimmung erfassen, die nach meinem Eindruck über der Bundestagssitzung lag. Mitglieder der Bundesregierung und der Ampel-Fraktionen wirkten, als habe ihnen der Stern von Bethlehem geleuchtet – so reuig und entschlossen, ernst und erleichtert zugleich kündeten sie von neuen Grundsätzen der Außen- und Sicherheitspolitik. Unter dem Schock des russischen Angriffs auf die Ukraine gingen ihnen Aufrüstung der Bundeswehr und Waffenlieferungen ins Kriegsgebiet leicht über die Lippen.

Mutig steuert Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach Russlands Angriff auf die Ukraine die deutsche Sicherheitspolitik um – aber vielleicht auch vorschnell, meint Martin Rupps

Der Bundeskanzler dankte seiner Außenministerin und seinem Finanzminister, das tat zwei vermutlich wunden Seelen gut. Der Vorsitzende der größten Oppositionsfraktion, Friedrich Merz (CDU), konnte in seiner Rede den Rechthaber geben. Das tat auch seiner Seele wohl. Ich fühlte mich an die Schlussminuten eines Rosamunde Pilcher-Films erinnert - auch da bittet immer jemand um Verzeihung, gibt sich bekehrt, schwört Liebe auf alle Tage. Und die Zuschauer wissen wieder genau, wer die Guten und wer die Bösen sind.

Neue Harmonie im Bundestag

So viel Berliner Harmonie auf einmal, gebe ich zu, alarmiert mich. Hier zeichnet sich meines Erachtens ein neuer deutscher Militarismus ab mitsamt einer Großmachtrolle in Europa. Er erblickte am Tag vier eines Angriffskrieges in der Nachbarschaft das Licht der Welt. Heißt das, die verantwortlichen Damen und Herren haben die Entscheidung an vier Tagen vorbereitet und getroffen? Eine Basta-Entscheidung, die mich an die abrupte Abkehr der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) von der Atomkraft erinnert. Das war in meinen Augen vorschnell. Die Hochrüstung der Bundeswehr könnte genauso vorschnell sein - mit vergleichbar gigantischen Kosten.