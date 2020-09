per Mail teilen

Rosafarbene Delfine kommen nach Medienberichten zurück in die Gewässer um Hongkong. Grund sei, dass in der Corona-Krise nicht mehr so viele Containerschiffe und Fähren den Hafen der Stadt ansteuern. Die Säugetiere sind auch als Chinesischer Weißer Delfin bekannt. Den rosa Farbton haben sie, weil die Blutgefäße unter der Haut sichtbar sind.