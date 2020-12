Ein Boot mit mehr als 300 Rohingya-Flüchtlingen aus Myanmar hat am Morgen die indonesische Insel Sumatra erreicht. Die Menschen durften an Land und seien in provisorischen Unterkünften untergebracht worden, teilte das UN-Flüchtlingshilfswerk mit. Viele seien schwach oder krank. Die Menschen seien mehr als ein halbes Jahr auf dem Meer unterwegs gewesen, weil verschiedene Länder sie immer wieder abgewiesen hätten. Laut Flüchtlingshilfswerk sind mehr als 30 Passagiere während des Aufenthalts auf hoher See gestorben. Die kollektive mangelnde Bereitschaft, die Rohingya aufzunehmen, habe deren Leidensweg dramatisch verlängert, so die UN-Organisation.