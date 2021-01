per Mail teilen

Die deutschen Rodel-Doppelsitzer Toni Eggert und Sascha Benecken haben zum vierten Mal in Serie den WM-Titel gewonnen. Die beiden Thüringer zählen jetzt zur Riege der Rekord-Weltmeister. Sie setzten sich am Vormittag bei den Wettkämpfen am Königssee vor den Lokalmatadoren Tobias Wendl und Tobias Arlt durch. Als Dritte holten die lettischen Brüder Andris und Juris Sics ihre erste WM-Medaille. Damit hat sich die Zahl der deutschen Medaillen auf sieben erhöht.