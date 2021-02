Weltweit sind geschätzt 200 Millionen Mädchen und Frauen verstümmelt und beschnitten. Auch in Deutschland steigt die Zahl der Betroffenen. Viele sterben an den Folgen. Um bedrohte Mädchen zu schützen, hat die Bundesregierung einen Schutzbrief verfasst, der darauf hinweist, dass weibliche Genitalverstümmelung mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft wird. Menschenrechtsorganisationen versuchen zu helfen, durch Aufklärung, Beratung und psychologische Betreuung. Und immer mehr Frauen stehen auf und wehren sich gegen die grausame patriarchale Tradition.

Beryl Magoko ist 36 Jahre alt. Sie lebt in Köln, ist Filmemacherin und verheiratet. Mit ihrem Film „Insearch“ bricht sie das Schweigen und erzählt als Betroffene von ihrem Leidensweg. Sie will heute anderen Frauen Mut machen, über ihr Trauma zu sprechen und ihnen zeigen, dass sie ihr Leben selbst in die Hand nehmen können. Wir alle sind traumatisiert, sagt Beryl Magoko. Die Erinnerung an die unfassbaren Schmerzen begleiten alle Frauen, die diese Qualen erleiden mussten.

Beryl Magoko bricht als Betroffene das Schweigen. SWR

Geboren und aufgewachsen ist Magoko in Kenia, in einem kleinen Dorf im Südwesten des ostafrikanischen Landes. „Ich war zehn Jahre alt, als ich zur Beschneiderin ging“, erzählt sie. „In unserem Dorf sind so gut wie alle Frauen beschnitten, denn nur beschnittene Frauen werden respektiert und haben eine Chance auf dem Heiratsmarkt. Widersetzen sich Mütter der grausamen archaischen Tradition, gelten ihre Töchter als "unrein" und werden von der Gemeinschaft ausgestoßen. Deshalb lassen Mütter ihre Töchter beschneiden, obwohl sie von den Qualen und den späteren Folgen wissen.

»Ich war zehn Jahre alt und wartete mit etwa 300 anderen Mädchen auf die Beschneiderin. Wir glaubten, dass es gut und richtig für uns sei. Keiner hat uns erzählt, was uns erwartet, wie unvorstellbar stark die Schmerzen sein werden und dass wir ein Leben lang die Erinnerung in unseren Herzen tragen. Ich fühle mich bis heute betrogen.« Beryl Magoko

Weibliche Genitalverstümmelung ist Alltag in vielen afrikanischen Ländern, aber auch in arabischen oder asiatischen Ländern. Aktuellen Angaben zufolge sollen weltweit 200 Millionen Frauen betroffen sein, doch tatsächlich dürften es eher doppelt so viele sein, schätzt die Menschenrechtsorganisation Terre des Femmes. Die Dunkelziffer ist hoch. Das grausame Ritual der weiblichen Genitalverstümmelung ist ein patriarchales Machtinstrument, um die Libido und das Temperament der Frau zu kontrollieren. Es wird von Frauen ausgeführt, den Beschneiderinnen.

Die Überlebenden sind schwer traumatisiert

"Ich wurde nicht betäubt und an den Beinen festgehalten, erzählt Beryl Magoko. Die Beschneiderinnen benutzen Rasierklingen, Messer, Scheren und sogar Glasscherben für die Prozedur. Genäht wird die Wunde mit Bindfäden, gedrillten Tierdärmen, als Nadeln dienen nicht selten die Dornen des Akazienbaumes. Viele Mädchen sterben, weil sie verbluten, an Tetanus oder Hepatitis erkranken oder eine Sepsis erleiden. Auch Beryl hatte noch wochenlang Schmerzen, doch über das Leiden konnte sie mit niemanden sprechen, auch nicht mit ihrer Mutter. Weibliche Genitalverstümmelung ist ein Tabuthema.

Szene aus dem Film "In Search" Beryl Magoko

Jedes vierte Mädchen stirbt an den Folgen der Genitalverstümmelung

Zu den Folgen einer Genitalverstümmelung zählen schwere Blutungen, Verwachsungen, Infektionen, chronische Entzündungen, Harnwegsinfekte, lebensgefährliche Komplikationen bei Geburten, Unfruchtbarkeit, starke Schmerzen beim Geschlechtsverkehr und ein vermindertes sexuelles Empfinden. Auch werden viele Mädchen mit dem Aidserreger HIV infiziert, da die Instrumente selten steril sind und mehrfach zum Einsatz kommen.

Aufgrund des traumatischen Eingriffs leiden viele Frauen nach der Beschneidung an Depressionen und Angstzuständen. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass ein Viertel der Mädchen an den mittelbaren oder unmittelbaren Folgen des Eingriffs sterben.

Ein Mädchen kämpft im Krankenhaus mit den schweren Folgen einer Genitalverstümmelung. dpa Bildfunk Picture Alliance

Die WHO unterscheidet drei Typen der Verstümmelung

Die radikalste Variante ist die "Infibulation". Dabei wird das gesamte äußere Geschlecht entfernt und die Schamlippen werden über der Scheide zugenäht. Diese winzige Öffnung wird nach einer Hochzeit mit roher Gewalt beim ersten Geschlechtsverkehr wieder geöffnet. Jede Geburt wird zum Martyrium. Bei einer anderen Form der Verstümmelung wird die Klitorisspitze entfernt, um zumindest das Lustempfinden zu unterdrücken.

In Deutschland ist Genitalverstümmelung ein eigener Straftatbestand

Seit 2013 ist weibliche Genitalverstümmelung ein eigener Straftatbestand in Deutschland und wird nach § 226a StGB mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren bestraft - auch wenn sie im Ausland durchgeführt wurde. Die Tat verjährt erst nach zwanzig Jahren.

Mittlerweile leben in Deutschland nach Schätzungen der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes 70.000 betroffene Frauen und etwa 20.000 gefährdete Mädchen, erklärt Charlotte Weil von Terre des Femmes. Die Zahl der von weiblicher Genitalverstümmelung betroffenen Mädchen und Frauen habe sich innerhalb von knapp 20 Jahren fast verdreifacht. Und es werden immer mehr, denn viele Flüchtlingsfrauen kommen aus Ländern wie Eritrea, Somalia, Nigeria, Kenia, Gambia, dem Irak oder dem Sudan.

Kampagnen-Plakat der Organisation "Terre des Femmes" Terre des Femmes

"Gerade vor dem Hintergrund zunehmender Migration aus Ländern, in denen es zur Tradition gehört, Mädchen zu beschneiden, muss dringend mehr in Aufklärung und Prävention investiert werden", betont Dr. Robin Maitra, Menschenrechtsbeauftragter der Landesärztekammer Baden-Württemberg. „Weibliche Genitalverstümmelung ist längst zur Realität in unseren Haus- und Frauenarztpraxen geworden. In der Ausbildung lernen Ärzte einen kultursensiblen Umgang, doch die Sprachbarriere ist ein Riesenproblem, Dolmetscher keine Kassenleistung.“

Aus- und Weiterbildung für das Fachpersonal

"Damit rechtzeitig erkannt wird, wer gefährdet und betroffen ist, brauchen wir zudem verpflichtende Aus- und Weiterbildungen für Fachpersonal aus medizinischen, pädagogischen, sozialen sowie juristischen Berufen und für Angestellte der Kinder- und Jugendhilfe", fordert Christa Stolle, Bundesgeschäftsführerin von Terre des Femmes. "Nur so wird es möglich sein, dass die Zahl Betroffener und Gefährdeter nicht weiter in Deutschland ansteigt", sagt sie.

Dazu kommt: Viele beschnittene Frauen, die aus Afrika nach Deutschland kommen, sehen sich als ganz "normale" Frauen, als rein und hygienisch. Ihnen wird erst allmählich bewusst, dass sie Überlebende schwerer Menschenrechtsverletzungen sind und sie ein Recht auf ein erfüllendes Liebesleben haben. Deshalb empfehlen Experten, mehr Informationen an die Hand zu geben und Fortbildungen anzubieten, damit betroffene Frauen Ansprechpartner finden.

Ferienbeschneidungen sind üblich geworden

Die wohl größte Gefahr seien Ferienbeschneidungen, erklärt Charlotte Weil von Terre des Femmes. Die Eltern bringen ihre Töchter über die Sommerferien ins Ausland, in die alte Heimat oder nach Paris oder Amsterdam. Aber auch das ist strafbar in Deutschland und kann mit einer Freiheitsstrafte von bis zu zehn Jahren geahndet werden.

Terre des Femmes arbeitet mit sogenannten Change Agents, Frauen, die selbst aus den Communities kommen und über Genitalverstümmelung und die Folgen aufklären sollen. Integrationsarbeit sei ein wichtiger Schlüssel, um Zugang zu den Communities zu bekommen. Nur wer in der deutschen Gesellschaft integriert sei, so Weil, könne auch den Schritt in die Unabhängigkeit wagen und gegen die archaische Tradition aufbegehren. Und den Betroffenen kann geholfen werden. Durch psychologische Betreuung und Rekonstruktionsoperationen. Beryl Magoko hat diesen Schritt gewagt und so ihre ganz persönliche Weiblichkeit wiedergewonnen.