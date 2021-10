Studie zu Treibhausgasausstoß angekündigt

Das Klimaschutzministerium in Mainz will mit einer wissenschaftlichen Studie den Ausstoß von Treibhausgasen näher untersuchen. Dann könne auf Basis der Ergebnisse besser Klimaschutz in Rheinland-Pfalz betrieben werden, kündigte Klimaschutzministerin Anne Spiegel (Grüne) am Samstag an. Mithilfe der Studie könnten für verschiedene Bereiche Verkehr, Energie und Landwirtschaft verbindliche Ziele festgelegt werden. Bis spätestens 2040 will Rheinland-Pfalz klimaneutral sein.