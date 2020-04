per Mail teilen

Es ist eine gute Nachricht: Die Zahl, wer wie viele Menschen mit dem Coronavirus ansteckt, geht zurück. Gesundheitsminister Spahn will deshalb in den Krankenhäusern zurück zur Normalität. Für die Wirtschaft gilt das aber noch nicht.

Ein Corona-Infizierter steckt nur noch 0,7 andere Menschen an, so die aktuelle Schätzung. Noch im März lag diese Ansteckungsrate bei drei - jeder Infizierte steckte drei weitere Menschen an. Eine Ansteckungsrate von Eins, möglichst deutlich unter eins, gilt als Voraussetzung dafür, dass es gelingt, neue Corona-Fälle gezielt nachzuverfolgen und die Krankheit auf diese Weise einzudämmen.

"Wir sind durch die erste Dynamik gut durchgekommen", sagt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im "ARD-Morgenmagazin" zu den jüngsten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI). Jetzt gelte es schrittweise eine neue Balance zu finden, etwa in den Krankenhäusern. Dort sollen laut Spahn zwischen 25 und 30 Prozent der Intensiv-Beatmungsbetten für Covid-19-Patienten freigehalten werden.

Wichtig ist, wie viele gegen Corona immun sind

Wichtig für die Eindämmung der Pandemie ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts aber auch der Anteil immuner Menschen, also derjenigen, die infiziert waren und Antikörper gebildet haben. Je weiter das Virus zurückgedrängt ist, desto mehr sollen die Beschränkungen wegen Corona gelockert werden.

Vor zu schnellen Schritten hat allerdings Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) gewarnt. Er sagte am Abend im Ersten: "Wir treffen uns alle paar Tage, und ich kann Ihnen versichern, dass alles, was wir tun können, das werden wir auch tun." Er warnte aber auch vor einer zu frühen Lockerung der Beschränkungen.

Dauer 0:49 min Altmaier: "Katastrophal, überstürzt vorzugehen" Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier

Kritik vor allem an der 800-Quadratmeter-Regel

Auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat die langsame Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen gegen Kritik aus Wirtschaft und Opposition verteidigt. "Wir sind noch in der Akutphase. Schießen die Infektionszahlen wieder hoch, wäre das gesundheitlich und wirtschaftlich das Schlimmste, was uns passieren kann", sagte Heil der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Weiter fügte Heil an: "Wir müssen Katastrophen wie in Italien, Frankreich oder New York vermeiden." Wirtschaftsverbände beklagen vor allem, dass Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche noch nicht wieder öffnen dürfen.