Das RKI meldet einen sprunghaften Anstieg der Corona-

Neuinfektionen und warnt vor einer unkontrollierter Verbreitung. Die findet vor allem in geschlossenen Räumen statt, so Gesundheitsminister Spahn.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die neuen Corona-Zahlen als besorgniserregend bezeichnet. Er forderte vor allem jungen Menschen auf, sich nicht für unverletzbar zu halten.

Spahn spricht von sorglosen und teils ignoranten Verhalten

An den Infektionszahlen beispielsweise in Berlin könne man sehen, was bei einem sorglosen bis hin zu "ignorantem Verhalten" passiere, warnte er.

In Berlin waren die Infektionszahlen in den vergangenen Tagen besonders stark gestiegen. Hauptgrund sind Partys und private Feiern.

Muss die Hochzeitsfeier mit 200, 300 Gästen mitten in dieser Jahrhundertpandemie jetzt sein? Das kann ich mich als Veranstalter fragen, als Einlader, und ich kann mich das als Eingeladener fragen. Das Gleiche gilt für bestimmte Formen des Zusammenkommens, um religiöse Ereignisse zu feiern.» Gesundheitsminister Jens Spahn

Virologe Schmidt-Chanasi warnt vor ausufernden Feiern

Auch der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Chanasit warnt vor Sorglosigkeit angesichts steigender Corona-Neuinfektionen. Die jetzigen Zahlen seien wegen ausufernder Familienfeiern und Festen jüngerer Menschen vorhersehbar gewesen, sagte der Virologe im SWR. Das Risiko von 10.000 Neuinfektionen pro Tag sollte man aber nicht eingehen, diese Zahl wäre kritisch und eigentlich nicht mehr händelbar, so

Wieler: "Es ist möglich, dass sich das Virus unkontrolliert verbreitet"

Der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, verwies bei der gemeinsamen Konferenz mit Gesundheitsminister Spahn darauf, dass es derzeit einige größere und viele kleinere Ausbrüche gebe und warnte vor einer unkontrollierten Verbreitung des Virus.

Nach Einschätzung des RKI-Chefs ist Deutschland bisher wegen der Schutzmaßnahmen gut durch die Krise gekommen. "Unser Ziel ist, so wenig wie möglich Infektionen zuzulassen." Nur dann werde das Gesundheitssystem nicht überlastet, und nur dann verhindere man viele schwere Verläufe und Todesfälle, so Wieler.

RKI meldet 4.058 neue Coronavirus-Fälle in Deutschland

Insgesamt meldete das Robert-Koch-Institut am Donnerstag 4.058 neue Fälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden - das sind gut 1.200 Fälle mehr als am Vortag. 470 Erkrankte werden momentan auf Intensivstationen behandelt. Die Zahl der Todesfälle steigt nach Angaben des Instituts um 16 auf 9.578.