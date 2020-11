Das Robert-Koch-Institut ist besorgt, weil sich in Deutschland wieder mehr Menschen mit dem Coronavirus anstecken. Die Leute seien nachlässig geworden, bedauert RKI-Chef Wieler.

Mitten in der Diskussion über verpflichtende Tests für Reiserückkehrer hat das Robert-Koch-Institut (RKI) eine außerordentliche Pressekonferenz angesetzt. Denn in Deutschland gibt es wieder mehr Corona-Fälle, was sehr besorgniserregend sei, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler.

Hygieneregeln nur noch halbherzig eingehalten

Einen Grund dafür sieht Wieler darin, dass viele Menschen die Hygiene- und Abstandsregeln nur noch halbherzig einhalten. Er plädiert daher eindringlich, sich an die Vorgaben zu halten, um eine zweite Welle zu verhindern.

Dies sei das Mittel, um die Lage in den Griff zu bekommen: "Wir haben es in der Hand", so Wieler.

"Die neuen Entwicklungen machen mir große Sorgen", so Wieler. Man wisse nicht, ob dies der Beginn einer zweiten Welle sei. Er könne es aber sein.

Ausbrüche an vielen Orten gleichzeitig sind besorgniserregend

Unter den neu gemeldeten Fällen seien auch Fälle von Reiserückkehrern, die die Infektion mit nach Deutschland gebracht hätten. Aber laut RKI haben sich die meisten Neuinfizierten in Deutschland angesteckt.

Besonders besorgniserregend sei, dass es neue Ausbrüche an vielen Orten in Deutschland gebe und bei vielen verschiedenen Ereignissen - wie beispielsweise Familienfeiern, Treffen mit Freunden, am Arbeitsplatz und in Pflegeeinrichtungen.