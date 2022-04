Meinung: Quadratisch. Praktisch. Blut.

Mit seinem Tweed gegen Ritter Sport ("Quadratisch. Praktisch. Blut") wollte der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, gegen deutsche Lebenslügen sticheln, meint Martin Rupps. Auf entschlossene Worte aus Politik und Wirtschaft folgen halbherzige Taten.

Der Schoko-Hersteller Ritter Sport mit Sitz in Waldenbuch (Kreis Böblingen) will "jeglichen Gewinn aus dem laufenden Russland-Geschäft an humanitäre Hilfsorganisationen" spenden. Die Mitteilung kommt einen Tag nach der Kritik des ukrainischen Botschafters in Deutschland, Andrij Melnyk. "Quadratisch. Praktisch. Blut" hatte der Botschafter in einem Tweet den Ritter Sport-Slogan abgewandelt. In den sozialen Netzwerken setzte ein Sturm der Entrüstung gegen den Schoko-Hersteller ein, der seine Geschäftsbeziehungen mit Russland aufrechterhält.

Der Schoko-Hersteller Ritter Sport mit Sitz in Waldenbuch (Kreis Böblingen) ist wegen seines Festhaltens am Russland-Geschäft in die Kritik geraten. imago images imago images/IMAGO Arnulf Hettrich

Ich glaube nicht, dass Andrij Melnyk die Firma gezielt treffen wollte. Schokolade ist kein kriegswichtiges Gut. Dem Botschafter geht es mutmaßlich um deutsche Lebenslügen, an denen Politik und Wirtschaft im Ukraine-Krieg festhalten: Auf entschlossene Worte folgen halbherzige Taten. Deutschland bezieht Gas und Öl von Russland, als sei nichts gewesen. Ritter Sport macht dort weiter zehn Prozent des Gesamtumsatzes.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Martin Rupps meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Mit seinen Wort-Torpedos erinnert der Botschafter daran, dass zu tatkräftiger Hilfe der aktive materielle Verzicht gehört - nicht nur der passive. Bewusst auf Wohlstand zu verzichten statt nur seinen Rückgang in Kauf zu nehmen. Damit kratzt Andrij Melnyk am Kitt, der die deutsche Gesellschaft politisch und wirtschaftlich zusammenhält. Die meisten Deutschen lieben nicht die Demokratie an sich, sondern ihr Auto oder Häuschen. Die Ukrainer verteidigen gerade ihre Demokratie – und noch vieles mehr.

Ich finde es unsinnig, jetzt keine Ritter Sport-Schokolade mehr zu kaufen, aber richtig, dass der Botschafter eines bombardierten Landes mit dem Finger auf Unternehmen wie dieses zeigt.