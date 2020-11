Der ehemalige Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, Harald Ringstorff, ist tot. Wie die Staatskanzlei in Schwerin mitteilte, starb der SPD-Politiker bereits am vergangenen Donnerstag im Alter von 81 Jahren. Ringstorff hatte die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern von 1998 bis 2008 zehn Jahre lang geführt - so lange, wie kein anderer Regierungschef in der Geschichte des Bundeslandes. Bundesweite Aufmerksamkeit weckte der SPD-Politiker 1998, als er das erste rot-rote Regierungsbündnis in einem Bundesland mit der damaligen PDS - heute Die Linke - einging. Die amtierende Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), sagte: "Wir trauern um einen großen Ministerpräsidenten und um einen großartigen Menschen".