per Mail teilen

Alle 20 Minuten Fenster auf - und zwar für jeweils drei bis fünf Minuten. Das ist die Empfehlung für das Lüften von Klassenzimmern. Auch für Büros gilt, sobald jemand hustet - Fenster auf! Das kann im Winter kalt werden.

Um die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen, sollen geschlossene Räume regelmäßig gelüftet werden. Wie oft das sein soll, hat das Umweltbundesamt jetzt in einer Empfehlung für Schulen festgelegt. Dreimal die Stunde lüften, heißt es, in Sporthallen sogar häufiger.

Alle Fenster auf

Lüften bedeutet, nicht nur ein einziges Fenster öffnen oder kippen, sondern alle. Auch eine Tür zu öffen reiche nicht aus, heißt es in der Empfehlung. In Pausen soll zusätzlich noch einmal stoßgelüftet werden. Wenn ein Klassenzimmer nicht belüftet werden könne, dann sei es für Unterricht während der Corona-Zeit nicht geeignet.

Kälte ist kein Argument - Pulli muss her!

Es wird im Winter also kalt in den Klassenzimmern: Wer schnell friere, solle sich einen Pullover überziehen, so die Empfehlung. Luftreinigungsgeräte reichten für die Frischluftzufuhr nicht aus, heißt es.

Lüften immer, wenn mehrere Menschen drinnen zusammen sind

Ähnliches gilt auch für Büros mit mehreren Mitarbeitern. Sobald jemand niest oder hustet, sollten die Fenster geöffnet werden. Unabhängig davon ist es sinnvoll immer wieder stoßweise zu Lüften. Auch Lüftungsanlagen sind empfehlenswert, so die Behörde, wenn sie nicht mit Abluft arbeiten. Und in Privatwohnungen sollten die Fenster immer offen stehen, solange Besuch da ist, empfiehlt das Umweltbundesamt.