In Köln hat ein Hilfsverein für Obdachlose 30 von Gerhard Richter handsignierte Kunstdrucke für 650.000 Euro verkauft. Die Bilder zeigten eines der bekanntesten Werke von Richter, eine brennende Kerze. Die Drucke seien in wenigen Stunden verkauft gewesen, sagte Initiator Dirk Kästel. Der in Köln lebende 88 Jahre alte Richter hat den Verein schon öfters unterstützt.