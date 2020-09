Alt-Plastik, Autoreifen, Fahrräder: Tausende Freiwillige wollen beim "Rhine CleanUp" den Rhein und viele Nebenflüsse von Müll befreien. Sie erwarten besonders viele Corona-Abfälle.

Ausgerüstet mit Müllsäcken und Müllgreifern wollen am Samstag Freiwillige beide Rheinufer von Müll befreien, von der Rheinquelle über den Bodensee, Mannheim und Mainz bis zur Mündung in den Niederlanden. Beim europäischen, sogenannten "Rhine CleanUp" beteiligen sich unter anderem auch Gruppen in Konstanz, Kehl, Ludwigshafen, Worms und Neuwied an der Großputzaktion.

Auch am Main und an den Rhein-Zuflüssen Kinzig und Wiese sind Helfer unterwegs. Außerdem gibt es erstmals einen eigenen "MoselCleanUp". Angemeldet haben sich dafür über 70 Gruppen vom französischen Metz über Trier und Cochem bis nach Koblenz.

Schlammige Glasscherben, Altplastik, Autoreifen: 2019 haben Freiwillige beim Rhine CleanUp rund 170 Tonnen Müll an den Rheinufern gesammelt. dpa Bildfunk picture alliance/Silas Stein/dpa

Müllsammler erwarten viele Corona-Abfälle

Neben Alt-Plastik, Autoreifen und anderem Unrat erwarten die Initiatoren dieses Mal viele Corona-Abfälle: Verpackungsmüll aus dem Online-Handel und To-Go-Verpackungen von Imbissen, außerdem Masken und Einweghandschuhe. Wegen der Pandemie soll in Gruppen von maximal zehn Personen und mit Abstand gesammelt werden.

Beim "Rhine CleanUp" im vergangenen Jahr hatten nach Angaben der Koordinatoren rund 20.000 Freiwillige teilgenommen - dabei waren gut 170 Tonnen Müll zusammengekommen.