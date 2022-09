RhineCleanUp Aktionstag - Müllsammelaktion (nicht nur) am Rhein

Am Wochenende findet eine Müllsammelaktion an den Flussufern des Rheins statt - das so genannte „RhineCleanUp“. Die Aktion beschränkt sich aber nicht auf den Rhein.

Müll sammeln für eine lebenswerte Umwelt Müll sammeln am Flussufer können alle im Südwesten - vom Bodensee in Friedrichshafen entlang des Rheins über Karlsruhe, Ludwigshafen, Oppenheim bis hin nach Unkel im nördlichen Rheinland-Pfalz. Weil die Aktion seit Jahren erfolgreich ist, wird inzwischen auch an anderen Flussufern Müll gesammelt: etwa an Lahn, Mosel, Neckar, Nahe und Selz. Teilnehmen können Familien und andere Gruppen, aber auch Einzelpersonen. Interessierte können an angemeldeten Events teilnehmen Im Internet lassen sich alle angemeldeten Sammelaktionen finden, auch die an anderen Flüssen. Die meisten Aktionen starten am Samstag im Laufe des Vormittags, einige erst am Nachmittag. Müllsäcke stellen in der Regel die Organisatoren Bei den geplanten Aktionen werden die Müllsäcke meist zur Verfügung gestellt, mitunter auch Müllgreifer und Handschuhe. Aufgesammelt wird Abfall aller Art, meist Plastikmüll, aber auch kleine Kronkorken, Pappe oder größere Gegenstände. Niedrigwasser könnte besonders große Müllmengen bringen Aufgrund des Niedrigwassers können die Sammler und Sammlerinnen in diesem Jahr mit mehr Müll rechnen. Denn dadurch sind jetzt Flächen zugänglich, die normalerweise im Wasser liegen. Es könnte deswegen eine Rekordsammelaktion werden. Die Organisatoren rechnen mit etwa 40.000 helfenden Menschen.