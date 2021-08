Seit mehr als zwei Wochen laufen in Rheinland-Pfalz die Sommerferien. Schwimmbäder und Freizeitparks ziehen eine positive Zwischenbilanz. Aber es kommen deutlich weniger Besucher als vor Corona.

Die meisten Schwimmbäder in Rheinland-Pfalz haben seit Anfang Juni geöffnet. Eine Umfrage des SWR zeigt, dass die Betreiber überwiegend zufrieden sind. Dennoch würden sich die Corona-Einschränkungen und das durchwachsene Wetter negativ bemerkbar machen.

In Kaiserslautern ist man laut Stadtsprecher Matthias Thomas "gemessen an den Wetterverhältnissen und den Zugangsbegrenzungen" zufrieden mit den Besucherzahlen in Waschmühle und Warmfreibad. Seit der Eröffnung am 2. Juni seien knapp 30.000 Menschen gekommen. Allerdings sei man weit von den Zahlen aus 2019 entfernt, als fast doppelt so viele Besucher in die beiden Lauterer Freibäder gekommen wären.

"Selbst an den wenigen 30-Grad-Kampftagen bleibt es eher ruhig in den Bädern“, sagt Heiko Lehnhardt, Betriebsleiter des Freizeitbads Azur in Ramstein, der im Vergleich zu den meisten anderen Betreibern unzufrieden ist. Auch die Verbandsgemeinde Landstuhl ist laut Bürgermeister Peter Degenhardt nur "mäßig zufrieden", was die Besucherzahlen des Naturerlebnisbades Landstuhl und des Warmfreibads Trippstadt angeht. In beiden Bädern seien im Juni und im Juli 2019 fast dreimal so viele Freibad-Gäste wie in den beiden Monaten dieses Jahres gekommen.

Deutlicher Rückgang von Badegästen in Koblenz

"Der Juli dieses Jahres wird in die Annalen nicht als ein freibadfreundlicher Sommermonat eingehen", sagt auch der Pressesprecher der Stadt Koblenz, Thomas Knaak. Es seien 9.374 Badegäste gezählt worden. "2020 war unser Bad geschlossen. Im Juli 2019 war es bereits nur eingeschränkt nutzbar und doch lag die Zahl der Badegäste mit 13.728 deutlich höher."

Wetter für Holiday Park "sehr gut"

Zufrieden zeigen sich dagegen die Betreiber des Holiday Parks im pfälzischen Haßloch. "Das Wetter im Juli war sehr gut für uns", sagt Verwaltungsleiter Bernd Beitz dem SWR. "Es war nicht zu heiß und nicht zu kalt." Ideal für Freizeitparks sei "zwischen 19 und 24 Grad - und bewölkt". Das sei im Juli oft der Fall gewesen.

Der Park habe auch davon profitiert, dass sich die Verteilung der Besucherinnen und Besucher verändert habe. "Das Besucheraufkommen war an den Wochenenden deutlich schwächer, innerhalb der Woche aber deutlich stärker", erklärt Beitz. Das liege an den Corona-Auflagen, aber auch daran, dass mehr Menschen in den Sommerferien in Deutschland blieben.

Erhebliche Rückstände wegen später Öffnung des Holiday Parks

"Es ist schön, dass wir jetzt aufholen können", betont Beitz. Allerdings seien die Rückstände in diesem Jahr nicht mehr auszugleichen. "Ostern und Pfingsten sind ja komplett ausgefallen", beklagt Beitz.

Der Freizeitpark in der Südpfalz hatte wegen ansteigender Corona-Zahlen Anfang November vergangenen Jahres schließen müssen. Erst am 5. Juni durften die Betreiber wieder öffnen - nachdem sie eine Klage beim Verwaltungsgericht Neustadt gegen das Land eingereicht hatten. Die Klage zog der Park später zurück.

Menschen halten sich an Corona-Maßnahmen

Die Einhaltung der Corona-Maßnahmen sehen die Betreiber kaum als Problem. "Das hat sich eingespielt", sagt Beitz. "Die Leute haben viel mehr Erfahrung als im vergangenen Jahr."

Vielen Schwimmbad-Betreibern kommt es aber auch gelegen, dass die Corona-Regeln im Vergleich zum Vorjahr etwas gelockert wurden. "Die ersten Tage hatten wir noch eine Maskenpflicht außerhalb des Wassers", sagt Rudolf Jacob, der Verbandsbürgermeister von Winnweiler. "Die konnten wir aber nach wenigen Tagen insoweit zurücknehmen, dass jetzt nur noch im Eingangsbereich, am Kiosk, den Umkleiden und in den Sanitäranlagen Maskenpflicht besteht. Das hat dazu geführt, dass sich die Arbeit im Bad 'normalisiert' hat."

