Zweites Verfahren zum Brandanschlag Saarlouis 1991 hat begonnen

Vor dem Oberlandesgericht Koblenz hat am Morgen ein weiteres Verfahren zum Brandschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft in Saarlouis im Saarland vor mehr als 30 Jahren begonnen. Die Bundesanwaltschaft wirft dem Angeklagten unter anderem Beihilfe zum Mord vor.

Der Mann aus Saarlouis soll laut Anklage im September 1991 in einer Gaststätte den Haupttäter beeinflusst haben, das Feuer in der Flüchtlingsunterkunft zu legen - und zwar mit seiner Äußerung „Hier müsste auch mal sowas brennen oder passieren“. Bei dem Brand starb ein Mann. Sein Verteidiger kritisierte heute die Anklage der Bundesanwaltschaft: Das Verfahren basiere auf der Aussage eines einzelnen Zeugen. Und der müsse sich viele Jahre nach der Tat immer noch an den genauen Wortlaut erinnern. Das sei fraglich. Der Angeklagte will sich zu den Vorwürfen nicht äußern. Er sitzt seit Juni in Untersuchungshaft. Der Haupttäter wurde bereits zu einer Jugendstrafe von knapp 7 Jahren verurteilt, weil er zum Tatzeitpunkt erst 20 Jahre alt war.