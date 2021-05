Die christlichen Kirchen in Rheinland-Pfalz haben zum Pfingstfest zu Trost und Empathie aufgerufen. Es ist das zweite Mal, dass der Feiertag während der Corona-Pandemie stattfindet.

Abstand, Besucher-Beschränkung, Maskenpflicht: Auch in den Gemeinden in Rheinland-Pfalz gelten die Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie seit über einem Jahr. Zum zweiten Mal wird nun Pfingsten unter diesem Eindruck gefeiert. Die Kirchen im Land hält das aber nicht davon ab, mit den Gläubigen das Hochfest zu begehen und zu feiern.

Pfälzische Kirchenpräsidentin appelliert an Vertrauen in Gott

Die pfälzische Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst hat anlässlich des Pfingstfests dazu aufgerufen, in Zeiten von Angst und Unsicherheit auf Gott zu bauen. "Wenn wir klug sein wollen, setzen wir auf Gott - bauen wir auf ihn", sagte Wüst laut vorab veröffentlichtem Redemanuskript am Sonntag bei einem Pfingstgottesdienst in der Speyerer protestantischen Gedächtniskirche.

Wüst appellierte an die Menschen, ein tiefes Vertrauen auf Gottes Segen zu haben. Sie wolle mitarbeiten an der guten Zukunft der Kirche, an einer solidarischen Gesellschaft und an einer friedlichen Welt, die "im guten Geist Gottes den Ungeistern von Hass, Gewalt und Verblendung die Stirn" biete.

EKHN-Präsident für Leben in Vielfalt

Der Präsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), Volker Jung, zog in seiner Pfingstbotschaft einen Bogen von der an Pfingsten gefeierten Ausgießung des Heiligen Geistes zu einem Leben in Vielfalt. "Gottes Geist bringt Menschen zusammen, die ganz verschieden sind", sagte Jung im Radioprogramm von hr2-Kultur. "Er vereinheitlicht Menschen nicht, sondern öffnet Ohren und Herzen, dass fremde Menschen einander verstehen."

Was wird an Pfingsten gefeiert? Pfingsten ist mit Ostern und Weihnachten das dritte Hauptfest für Christen und heißt auch "Fest der Ausgießung des Heiligen Geistes". An Pfingsten wird gefeiert, dass der Geist Gottes nach den biblischen Berichten zu den Nachfolgern Jesu kam. Pfingsten gilt als der "Geburtstag der Kirche" und als Beginn der weltweiten Mission.

Bischöfe: Fehlender Atem in der Pandemie

Im Limburger Dom sagte Bischof Georg Bätzing, der Heilige Geist sei Lebensatem, die Corona-Pandemie aber sei eine "Atemstörung", nicht nur in medizinischer Hinsicht. Wenn das Atmen stocke und gestört sei, gebe es allen Grund, "sich dieser selbstverständlichsten Grundlage des Lebens einmal bewusst zu werden, darüber nachzudenken und dafür zu danken". Bätzing, der auch Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz ist, sagte, Pfingsten und der Heilige Geist wollten "uns alle als Geschwister zusammenführen, die wir miteinander das Haus dieser Erde bewohnen".

Auch der Speyerer Weihbischof Otto Georgens lobte den Wert des Atems. "Atem versinnbildlicht Leben, Atem ist Leben", sagte Georgens im Speyerer Dom. Der Atem transportiere mehr als Luft. "Er transportiert Worte, Gefühle und das warme Leben, wie es aus dem Leib des Menschen strömt."

Mainzer Bischof stellt Trost in den Mittelpunkt

Im Mainzer Dom stellte Bischof Peter Kohlgraf den Trost als eine der Gaben des Heiligen Geistes in den Mittelpunkt seiner Predigt. "Ziel des Trostes ist es, den Menschen Mut zu machen", sagte der Geistliche. Das Trösten von Trauernden und Bedrängten gehöre zu den Kernaufgaben christlicher Gemeinden.