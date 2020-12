Die EU-Agrarminister haben am Dienstag in Koblenz beraten. Sie fordern mehr Ökologie in der Landwirtschaft. Begleitet wurde die Tagung von Protesten Hunderter Bauern. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner kündigte an, dass sie sich für einheitliche europäische Standards bei der Herkunftsbezeichnung von Lebensmitteln einsetzen wird.