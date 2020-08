per Mail teilen

Angesichts der Coronakrise plant die rheinland-pfälzische Landesregierung in diesem Jahr mit 3,5 Milliarden Euro neuen Schulden. Das geht aus dem Entwurf für den zweiten Nachtragshaushalt hervor.

Mit dem Geld sollen die Mindereinnahmen kompensiert und die Konjunktur angekurbelt werden. Die Nettokreditaufnahme ist die höchste in der Geschichte des Bundeslandes. Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Finanzministerin Doris Ahnen (beide SPD) stellten den Entwurf am Dienstag vor

"Die Corona-Pandemie hat für die deutsche Volkswirtschaft die schwerste Rezession der Nachkriegszeit zur Folge. Mit unseren Maßnahmen wollen wir die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz möglichst rasch wieder auf einen nachhaltigen Wachstumspfad zurückführen“, sagte Dreyer.

Sondervermögen zur Krisenbewältigung

Insgesamt sind im zweiten Nachtragshaushaltsplan 2020 Gesamteinnahmen von 17,2 Milliarden Euro und Gesamtausgaben von 20,7 Milliarden Euro kalkuliert. Die Mittel für Maßnahmen zur Bewältigung der Coronafolgen werden in einem Sondervermögen angelegt. Inhaltlich umfasst es zehn Maßnahmenbereiche, so das Finanzministerium.

"Mit dem Sondervermögen wird eine zügige Mittelverwendung ermöglicht und durch die Festlegung auf konkrete Maßnahmen die notwendige Transparenz geschaffen", so Finanzministerin Ahnen. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen Gesundheitswesen, öffentlicher Nahverkehr, digitale Infrastruktur, Wirtschaftsförderung und Bildung, sowie in der Unterstützung der Kommunen.

Drastischer Einbruch bei den Steuereinnahmen

Ministerin Ahnen hatte den zweiten Nachtragshaushalt im Corona-Jahr 2020 bereits im Mai angekündigt. Damals wurde mit der Steuerschätzung deutlich, dass das Land zwei Milliarden Euro weniger an Steuern einnehmen wird als zuvor geplant. Einen ersten coronabedingten Nachtragshaushalt im Umfang von 3,3 Milliarden Euro - darunter 2,2 Milliarden für die Erhöhung von Landesbürgschaften - hatte der Landtag bereits Ende März verabschiedet.

Nun will die Landesregierung rund eine Milliarde Euro Schulden machen, um investieren zu können. So sollen beispielsweise die Wirtschaft, Krankenhäuser und Hochschulen unterstützt, der Breitbandausbau vorangetrieben und die Einstellung von zusätzlichen Vertretungslehrern bezahlt werden. Geplant ist, die Schulden ab 2024 zu tilgen – vermutlich 20 Jahre lang.

CDU: Kontrolle des Landtags beschnitten

Kritik am Etatentwurf kam von der CDU-Opposition. Hohe Geldbeträge alleine reichten nicht aus. Zentral für Wirksamkeit und Erfolg seien die damit verbundenen Konzepte. Außerdem werde durch die Bildung eines Sondervermögens das Budgetrecht des Landtags beschnitten, so der haushaltspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Christof Reichert. Eine Einschränkung, die an hohe Hürden geknüpft sei. Eine Begründung dafür sei die Landesregierung schuldig geblieben.

Damit "setzt die Landesregierung die Grundsätze der Transparenz und der Haushaltsklarheit von vornherein aufs Spiel", so die CDU-Kritik.

Entwurf wird vermutlich Diskussion im Landtag auslösen

Während der erste Nachtragshaushalt von den Landtagsparteien einstimmig verabschiedet wurde, dürfte der Entwurf dieses Mal vermutlich mehr Diskussionen auslösen. Denn Forderungen der Opposition, die Haushaltsrücklage von rund einer Milliarde Euro jetzt für die Bewältigung der Corona-Krise zu nutzen, lehnt die Landesregierung weiterhin ab.

Rheinland-Pfalz hatte bereits 2018 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt erreicht - also unabhängig von Konjunktureinflüssen nicht mehr ausgegeben als eingenommen. Das von der Verfassung vorgegebene Ziel der Schuldenbremse wurde damit zwei Jahre vorher erreicht. Die Aufnahme neuer Schulden wurde nun möglich, weil der Landtag bereits bei der Verabschiedung des ersten Nachtragshaushalts feststellte, dass mit der Corona-Pandemie eine Naturkatastrophe im Sinne der Landesverfassung vorliegt.