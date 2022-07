Zweiter Gutachter sagt zur Einsatzleitung Ahr aus

per Mail teilen

Der Untersuchungs-Ausschuss zur Flutkatastrophe an der Ahr ist am Freitag zum letzten Mal vor der Sommerpause zusammengekommen. Noch einmal ging es um die Frage, ob das Land die Einsatzleitung hätte übernehmen müssen. Ein erstes Gutachten hatte ergeben, dass die Voraussetzungen dafür gegeben waren. Am Freitag wurde ein zweiter Gutachter gehört.