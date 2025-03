Ludwigshafen erinnert an Zwangsarbeiter im Zweiten Weltkrieg

per Mail teilen

Vor 80 Jahren ging in Ludwigshafen die Zeit des Nationalsozialismus zu Ende. Die Amerikaner hatten die Stadt besetzt und befreit. Zehntausende Zwangsarbeiter mussten bis zu diesem Tag in Ludwigshafen schuften. Viele überlebten die Torturen nicht. Mit einer Gedenkfeier auf dem Hauptfriedhof wird alljährlich an sie erinnert.

Etwa 30.000 Menschen mussten alleine auf dem Gelände der heutigen BASF härteste Arbeiten verrichten. 50.000 waren es im Stadtgebiet.