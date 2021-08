Pflegebedürftige und deren Familien zahlen derzeit 2.257 Euro pro Monat für die Pflege in Heimen hinzu - 123 Euro mehr als noch zu Jahresbeginn. Das zeigen neue Daten des Verbands der Ersatzkassen, die der Nachrichtenagentur dpa vorliegen. Rheinland-Pfalz liegt damit im oberen Bereich der Bundesländer. Bundesweit werden im Schnitt künftig 2.125 Euro fällig. Am teuersten sind Heimplätze in Nordrhein-Westfalen mit 2.496 Euro. Am niedrigsten ist die Belastung in Sachsen-Anhalt mit 1.539 Euro. In den Summen ist der Eigenanteil für die reine Pflege und Betreuung enthalten. Die Pflegeversicherung trägt - anders als die Krankenversicherung - nur einen Teil der Kosten. Für Heimbewohner kommen Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Investitionen in den Einrichtungen dazu.