Seit einigen Wochen bereitet sich Rheinland-Pfalz auf eine Welle von Patienten vor, die mit dem Coronavirus infiziert sind. In den Kliniken müssen dafür andere Operationen und Behandlungen verschoben werden. Schwer- oder chronisch Kranke machen sich deshalb nun Sorgen um ihre Behandlung.

Das Coronavirus breitet sich weiterhin in ganz Deutschland aus. Die Zahl der bestätigten Infektionen stieg in Rheinland-Pfalz nach Angaben des Gesundheitsministeriums am Mittwoch auf 1.637. Am Vortag hatte das Ministerium 1.480 Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 gemeldet.

Die Zahl der zur Verfügung stehenden Intensivpfleger solle deshalb erhöht werden, hatte das Ministerium bereits Ende letzter Woche mitgeteilt: "Die bevorstehende Mehrbelastung der Intensivbetten in den Krankenhäusern muss auch personell vorbereitet werden", sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD). Pflegepersonal, das durch die Verschiebung von Operationen frei werde, solle für die Intensivpflege qualifiziert werden. Die entsprechenden Fortbildungsprogramme würden in Zusammenarbeit mit der Landespflegekammer in der nächsten Woche starten. Außerdem solle die Zahl der Intensivbetten und der Beatmungsgeräte nun verdoppelt werden.

Wird die Behandlung anderer Schwerkranker vernachlässigt?

Der Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus steht im Mittelpunkt des gesellschaftlichen Interesses. Gleichzeitig fürchten viele Menschen mit Vorerkrankungen sowie schwerkranke Patienten, die beständig auf medizinische Hilfe angewiesen sind, nun vernachlässigt zu werden.

Vor allem chronisch erkrankte Menschen sorgen sich: Der 16-jährige Max Schöfer leidet an Mukoviszidose, einer schwerwiegenden Stoffwechselerkrankung, die bislang als unheilbar gilt und häufig zur Verschleimung innerer Organe wie der Lunge führt. Sein behandelnder Arzt am Klinikum Worms war selbst in Quarantäne, als Max an einer Infektion erkrankte und dringend eine bestens auf seine Vorerkrankung abgestimmte medikamentöse Behandlung benötigte. Ein Arzt, der mit seinem Krankheitsbild nicht optimal vertraut war, stellte ihm schließlich ein Rezept aus - doch das Medikament war zu niedrig dosiert und die Infektion zog sich so länger hin.

Der gebürtige Mainzer Jürgen Frischmann ist COPD-Patient und wartet gerade auf eine Spenderlunge. Die Klinik, in der er sich seit Anfang März befindet, schafft gerade Platz für Corona-Patienten. Er hat Angst, dass er sich in seinem labilen Zustand jetzt anstecken könnte: "Wenn ich mir jetzt noch einen Infekt einfange, dann überlebe ich das nicht", sagte Frischmann dem SWR-Magazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz". Seine Lungenfunktion weicht um mehr als 70 Prozent vom Normalwert ab und liegt bei derzeit nur noch zehn Prozent. Bereits im Ruhezustand leidet er unter Atemnot.

Die "Chronisch obstruktive Lungenerkrankung" (COPD) An COPD leiden in Deutschland etwa drei bis fünf Millionen Menschen. Schon 2020 wird laut Prognose der Weltgesundheitsorganisation die Erkrankung auf den dritten Platz in Todesursachenstatistik vorrücken. Sie ist damit die Volkskrankheit mit der höchsten Steigerungsrate. Eine Folge der COPD ist ein irreversibler Lungengewebsverlust - die Lungenfunktion nimmt ab und schränkt die körperliche Leistungsfähigkeit der Patienten erheblich ein. Raucher und Ex-Raucher sind häufiger betroffen als Nichtraucher. Zudem steigt die Häufigkeit der Krankheit mit dem Alter an. Verschiedene Staubpartikel an Arbeitsplätzen erhöhen das Risiko einer Erkrankung. Als weitere ungünstiger Einflüsse gelten weltweit in den Großstädten und Ballungsgebieten die Staubbelastung durch automobile Massenverkehrsmittel sowie in den Entwicklungsländern die Belastung der Atemluft. Studien weisen auf einen Zusammenhang zwischen akuten Atemwegsinfekten - z.B. Lungenentzündungen im Kindesalter - und der Entstehung einer COPD hin. Auch genetische Aspekte könnten eine Rolle bei der Krankheitsentwicklung spielen.

So wie Max Schöfer und Jürgen Frischmann fragen sich viele Menschen mit schweren Vorerkrankungen, ob sie in Zukunft medizinisch weiterhin gut versorgt werden können: Wird ihnen in gleicher Weise wie den Corona-Infizierten geholfen werden? Wie werden Kliniken und Ärzte mit ihnen umgehen? Besonders Menschen, deren Lunge bereits geschwächt ist, schweben in Gefahr, wenn sie sich mit dem Coronavirus anstecken - oder aber nicht optimal behandelt werden können, sollte es zu einer Überlastung des Gesundheitssystems kommen. Zu den chronischen Lungenerkrankungen zählen neben COPD unter anderem die chronische Bronchitis sowie Asthma.

Ärzte befürchten Mangel an Ausrüstung

Ralf Schneider ist praktizierender Allgemein- und Notfallmediziner in Alzey und Vorstandsvorsitzender des Ärzteverbands MEDI Südwest e.V.. In einem offenen Brief an das Gesundheitsministerium des Landes Rheinland-Pfalz kritisiert er die in vielen Arztpraxen nicht in ausreichenden Mengen vorhandene Schutzausrüstung: "Von Seiten der Ärzteschaft wurde bereits mehrfach öffentlich darauf hingewiesen, aber nichts hat sich getan - das ist ein Skandal!" Vielen Praxen fehlten noch immer Schutzmasken, -brillen und Schutzkleidung, die Ausstattung reiche oft nur noch für wenige Tage. Nachschub sei bei den meisten Lieferanten nicht in Sicht - dann müssten sich viele Praxen überlegen, ob sie aus Eigenschutz nicht schließen.

Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass niedergelassene Kassenärzte "weit über 90% der medizinischen Versorgung" sicherstellten, wäre dann "eine weitere massive Verschlechterung der medizinischen Grundversorgung" die Folge. Schneider fordert in seinem Schreiben das Gesundheitsministerium dazu auf, die Ärzte "sofort mit angemessenen Schutzutensilien auszustatten." Die derzeitigen Verhältnisse seien "grotesk und inakzeptabel". Der Arzt befürchtet selbst, bald möglicherweise seine Patienten nicht auf gewohntem Niveau versorgen zu können.