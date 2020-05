Geschlossene Grenzen

Die Kontrollen an den sonst geöffneten Grenzen zu den Nachbarländern wurden Mitte März wieder eingeführt, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Das an die Großregion angrenzende französische Département Grand Est gehörte zwischenzeitlich den am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen Regionen in Europa. Menschen, die weder Deutsche noch dauerhaft hier ansässig sind, dürfen seither nur noch aus "triftigem Grund" kommen.