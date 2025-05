Diese Woche mit Julia Nestlen und Charlotte Grieser.



Ihre Themen sind:

- Forschungsteam entwickelt einen dritten Roboterdaumen (00:40)

- So legen Ameisen in Kehl das Stromnetz lahm (06:42)

- Therapeutisches Gammeln ist gut fürs Gehirn (12:38)

- Deshalb hat ein Palast in Benin Blut und Baguette in seinen Mauern (19:25)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

Public have no difficulty getting to grips with an extra thumb, study finds

https://www.sciencedaily.com/releases/2024/05/240529142939.htm

Stromausfall in Kehl: Invasive Ameisenart nistet gern in Stromkästen

https://www.swr.de/wissen/stromausfall-durch-invasive-ameisen-in-kehl-darum-nisten-sie-in-stromkaesten-100.html

Palace Made Of Human Blood Confirmed As Site Of Voodoo Sacrifices

https://www.iflscience.com/palace-made-of-human-blood-confirmed-as-site-of-voodoo-sacrifices-74444

Metaproteomic analysis of King Ghezo tomb wall (Abomey, Benin) confirms 19th century voodoo sacrifices

https://analyticalsciencejournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pmic.202400048

"Therapeutisches Gammeln": Wie ein ungewöhnliches Konzept bei Demenz hilft

https://www.watson.de/leben/good-news/863055868-therapeutisches-gammeln-wie-ein-ungewoehnliches-konzept-bei-demenz-hilft



Unser Podcast-Tipp der Woche:

Das Verbrechen lauert überall – auch zwischen Mensch und Tier. "Wild Crimes" liefert packende Storys von True Crime im Tierreich. In Staffel eins erzählen wir euch vom "Problembären" Bruno. Der war erst bei uns willkommen, dann wurde er gejagt und getötet. Wie kam es zu dieser dramatischen Wende? Wer hat ihn abgeschossen? Und war es gerechtfertigt, ihn zu töten?

https://1.ard.de/wild-crimes



Redaktion: Charlotte Grieser und Chris Eckardt

Idee: Christoph König