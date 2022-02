Immer mehr Menschen in der Westpfalz sind auf Lebensmittelspenden angewiesen. Darunter sind auch zunehmend junge Menschen.

Das Angebot der Tafeln in der Westpfalz wird immer mehr genutzt. Davon berichten zum Beispiel die Ausgabestellen in Kaiserslautern, Kusel und Landstuhl. Vor allem im letzten halben Jahr gebe es jede Woche mehr Anfragen von Menschen, die an ihre Grenzen kämen, sagt Wolfram Schreiner, der Geschäftsführer der Tafel in Kusel.

Mehr junge Menschen nehmen Tafeln in Anspruch

Betroffen waren im letzten Jahr laut der "Tafel-Umfrage" vor allem (Solo-)Selbstständige, Menschen die ihren Job oder Nebenjob durch Corona verloren haben oder Menschen in Kurzarbeit. In den letzten Wochen seien aber auch zunehmend sehr junge Menschen dazugekommen, darunter Auszubildende und Studenten. Das bestätigt auch Peter Lenk, der Vorsitzende der Tafel in Kaiserslautern. "Ich wünsche mir mehr Studenten bei uns in der Tafel - aber als Helfer und nicht als Bedürftige!"

Ich wünsche mir mehr Studenten bei uns in der Tafel - aber als Helfer und nicht als Bedürftige!

Mehr Bedürftige durch steigende Inflation

Gewarnt vor dem Anstieg hatte Sabine Altmeyer-Baumann schon vor Monaten. Sie ist die Vorsitzende des Landesverbands Tafel Rheinland-Pfalz/Saarland. Schon im November rechnete sie damit, dass bald mehr Menschen zur Tafel gehen würden, wenn die Lebensmittel- und Energiepreise weiter steigen. Michael Nickolaus, der Kreisgeschäftsführer des DRK Kreisverbands Kaiserslautern-Land, kann das für die Tafel in Landstuhl nur bestätigen. Die Probleme der letzten Wintermonate hätten etwa zu einem Zulauf von zehn bis 15 Prozent geführt.

Da kommen zum Teil auch die Ausgabestellen an ihre Grenzen. Dass die Übergabe der Lebensmittel nur kontaktlos vor der Tür erfolgen darf, ist da von Vorteil, sagt Wolfram Schreiner, Geschäftsführer der Tafel in Kusel. Bei 600 Menschen, die dort mittlerweile regelmäßig um Hilfe bitten, würde eine persönliche Ausgabe der Waren den ganzen Tag dauern.

Die Tafeln finanzieren sich durch Spenden

In Rheinland-Pfalz gibt es 56 Tafeln, die überschüssige Lebensmittel und zum Teil auch Kleidung, Haushaltswaren und Möbel an Menschen in Not verteilen. Der Verband "Tafel Deutschland" finanziert sich über Spenden und ist deshalb selbst auf Hilfe angewiesen.