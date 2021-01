Während Lernplattformen wie Moodle im Fernunterricht aktuell Probleme bereiten, haben einige Schulen gute Erfahrungen mit kommerziellen Angeboten gemacht. Doch die sollen demnächst aus dem virtuellen Klassenzimmer verbannt werden. Stattdessen will das Land eine neue Plattform einführen.

Die anhaltenden Probleme mit Online-Plattformen und Anwendungen im Fernunterricht in Rheinland-Pfalz sorgen aktuell für viel Frust bei Schülern, Lehrern und Eltern. Am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien vergangene Woche kam es zu einem großflächigen Ausfall der Lernplattform Moodle, die an den meisten Schulen im Land zum Einsatz kommt. Nach Angaben des Bildungsministeriums war ein Hackerangriff dafür verantwortlich. Zuletzt kam es vor allem während Stoßzeiten zu Problemen.

"Es ist sooo frustrierend für die Kids." Jacqueline Rößler auf Facebook

Seitdem sei viel an dem System gearbeitet worden, teilte das zuständige Pädagogische Landesamt mit. Möglicherweise macht sich das inzwischen bemerkbar. Am Dienstag meldete das Landesinstitut, dass Moodle an diesem Tag auch in der Spitzenzugriffsphase stabil erreichbar gewesen sei.

Eltern berichten im Netz über Probleme mit Online-Plattformen

In den sozialen Netzwerken schildern Nutzer aber vor allem die Probleme der vergangenen Tage - nicht nur mit Moodle, sondern zum Beispiel auch mit der Schul-App Sdui oder dem Videokonferenzsystem Big Blue Button (BBB). Auf der Facebookseite von SWR Aktuell schreibt Nutzerin Sylvia Kleinstück: "Bei uns ging am Montag letzte Woche nichts. Arbeitsaufträge, die in Moodle reingekommen sind, konnte ich erst zum Teil donnerstags abrufen. Meetings gingen fast nicht (...) Antworten auf Fragen kommen durch das System leider zu spät oder sogar nicht an. Moodle ist leider für mich nicht zu empfehlen." Jacqueline Rößler kommentiert: "Wir arbeiten mit Sdui. Diese Plattform geht nieeee. Das nervt. Videokonferenzen werden über BBB gehalten, was bei uns auch fast nie wirklich funktioniert. Es ist sooo frustrierend für die Kids."

"Ich habe nie verstanden, aus welchem Grund Teile der Politik eigene Lernformen, die nie fertig werden und nie funktionieren, bevorzugen." Sven Burgstahler auf Facebook

Von positiven Erfahrungen berichten hingegen vor allem Eltern, deren Kinder im Fernunterricht die Software kommerzieller Anwender, wie Teams von Microsoft, benutzen - unter anderem für den Videochat. Facebook-Nutzerin Anja Wilberg: "Wir arbeiten an unserer Schule mit Microsoft Teams. GROßARTIG! Stabil, viele Tools." Unverständnis bei Sven Burgstahler: "Meine Kinder nutzen, Gott sei Dank, auch Teams - habe noch nie verstanden, aus welchem Grund Teile der Politik eigene Lernplattformen, die nie fertig werden und nie funktionieren, bevorzugen oder zig unterschiedliche Schrottsysteme genutzt werden sollen, die keiner kennt..."

Microsoft Teams nur noch bis zu den Sommerferien erlaubt

Tatsächlich sieht die aktuelle Regelung vor, dass Anwendungen kommerzieller US-amerikanischer Anbieter nur noch bis zu den Sommerferien genutzt werden dürfen. Und: Sollte eine Schule noch kein Teams haben, darf es nun nicht mehr neu eingeführt werden. Generell nicht erlaubt ist übrigens die Kommunikation über das Messengersystem von Facebook oder WhatsApp für schulische Zwecke.

Grund dafür sind Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes. Bei außereuropäischen Anbietern lasse sich in der Regel eine Übermittlung von Nutzungsdaten nicht vermeiden, heißt es vom rheinland-pfälzischen Landesbeauftragten für Datenschutz, Dieter Kugelmann. Es sei also nicht auszuschließen, dass Daten zweckwidrig verwendet würden.

Im ersten Moment sei diese Vorstellung womöglich abstrakt, allerdings könnten sich durch Datenauswertung tatsächlich Probleme für den Alltag ergeben, heißt es vom Landesbeauftragten. "Angesichts der vorhanden Auswertungsmechanismen der amerikanischen Sicherheitsbehörden ist nicht auszuschließen, dass eine flapsige Bemerkung in einem Schulaufsatz oder auch einer Videokonferenz bei der Einreise in die USA, bei einer Bewerbung als Aupair oder bei einer US-amerikanischen Hochschule zu Problemen führen kann."

Datenschutzbeauftragter: Big Blue Button kein Sicherheitsrisiko

Bei dem vom Bildungsministerium empfohlenen Videokonferenzsystem BBB könne dies nicht passieren: "Bei BBB handelt es sich um eine Open Source-Lösung, die es ermöglicht, sie unter vollständiger, eigener Kontrolle und auf eigenen Systemen zu betreiben. Die Übermittlung von Nutzungsdaten an Dritte oder deren Verwendung gar für Werbezwecke kann ausgeschlossen werden", so Kugelmann.

Das Bildungsministerium verspricht sich zudem viel von der neuen Plattform Schulcampus Rheinland-Pfalz. Sie soll ab März an allen 1.600 Schulen im Land eingeführt werden und "das digitale Arbeiten an unseren Schulen enorm erleichtern", glaubt Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Verschiedene Tools und Systeme sollen hier unter einen Hut gebracht werden. Unter anderem werden auch Moodle und BBB in den neuen Schulcampus integriert.

Die digitale Lernplattform Moodle Moodle ist ein Lernmanagementsystem, über das Schüler und Lehrer online miteinander in Kontakt treten. Darin können Lerngruppen eingerichtet, Aufgaben verteilt und dann bearbeitet zurückgegeben werden. Schüler und Lehrer können in Foren miteinander diskutieren und Informationen austauschen. Zudem gibt es eine Art Chatfunktion. Die Lernplattform ist bislang an rund 900 Schulen in Rheinland-Pfalz im Einsatz. Das nichtkommerzielle Open-Software-Projekt wurde seit den coronabedingten Schließungen der Schulen im vergangenen Jahr verstärkt genutzt. Moodle soll auch in den neuen Schulcampus Rheinland-Pfalz integriert werden, der ab März an allen 1.600 Schulen des Landes eingeführt werden soll.

Schulcampus Rheinland-Pfalz soll gemeinsames Lernen fördern

Von den Pilotschulen kommt bislang positives Feedback. "Der Schulcampus ist ein Riesenfortschritt", sagt Michael Sühling, der an der Berufsbildenden Schule in Mainz (BBS 3) unterrichtet. "Eine Grundvoraussetzung, damit digitale Bildung funktionieren kann, ist, dass Schülerinnen und Schüler zusammenarbeiten." Allein mit Moodle sei dies bisher nicht möglich gewesen. Auf dem Schulcampus könne auch das Miteinander, das gemeinsame Lernen und Arbeiten an Projekten umgesetzt werden.

"Die Lernkurse schaffen einen Lernraum, in dem ich geschützt agieren und Fragen stellen kann", sagt Joachim Dieterich vom Pädagogischen Landesinstitut. Die Kursteilnehmer können der Lehrerin oder dem Lehrer jederzeit Fragen stellen. Die Plattform enthält dafür Schnittstellen zur E-Mail - dienstliche Mail-Adressen für alle Lehrkräfte soll es dann auch endlich geben. Und für den schnellen Austausch ist geplant, einen Messengerdienst zu integrieren.

Neue Plattform bietet ab März sechs verschiedene Kursmodule

Das Kursmodul von Moodle ist einer von bislang sechs Bausteinen auf dem Schulcampus. Auf der Startseite der Plattform finden sich unter anderem auch ein Zugang zur Mediathek, ein allgemeines Infoportal, ein Datei-Manager mit integrierter Unterstützung für gängige Office-Programme wie Word und Excel und eine Übersicht zu Lehr- und Rahmenplänen.

Soweit möglich werden für alle Bausteine auf dem Schulcampus nichtkommerzielle Open-Source-Lösungen eingesetzt. "Da dann der Quellcode offen verfügbar ist, sind wir auch bei der Sicherheit auf einem guten Weg", erklärt Dieterich. Es gebe keine versteckten Sicherheitslücken, die vielleicht jahrelang nicht entdeckt würden.