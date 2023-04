Der Insolvenzverwalter des Flughafens Hahn hat das Trierer Unternehmen Triwo als zukünftigen Eigentümer offiziell vorgestellt. Der Vorstandsvorsitzende der Triwo AG aus Trier, Peter Adrian, besitzt noch weitere Flughäfen in Rheinland-Pfalz: Zweibrücken und Mendig. Seine Erfahrungen wolle er jetzt auch am Flughafen Hahn einbringen und an den "richtigen Stellschrauben drehen", um wirtschaftlich besser dazustehen, so Adrian.