Acht Monate ist die Hochwasser-Katastrophe im Ahrtal her und noch immer sind viele Probleme ungelöst. Deshalb sind Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker aus dem Ahrtal mit Forderungen in die Landeshauptstadt gereist. Bei dem Treffen in Mainz ging es etwa um den Einsatz der Hilfsgelder.