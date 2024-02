Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

10:03 Uhr Tschüss 👋Vier Stunden Newsticker gehen zu Ende. Ich hoffe ihr seid gut in den Freitag gestartet und könnt die letzten Tage der Fastnacht/des Karnevals noch genießen. Am Rosenmontag werde ich euch wieder durch den Morgen führen. Bis dahin ein dreifach donnerndes Helau! Helau! Helau!

10:01 Uhr Ihr habt gewählt! 🍯Wir haben euch gefragt, was als Füllung für euch in den Kreppel/Krapfen/Berliner gehört. Und die deutliche Mehrheit von euch möchte am liebsten Marmelade im Teig finden. Die genauen Ergebnisse der Abstimmung findet ihr unten👇. Die Abstimmung ist bereits beendet. Was gehört für euch in den Kreppel? Marmelade 67,8%

Pflaumenmus 9,8%

Schokocreme 2,3%

Eierlikör 5,5%

am liebsten ohne Füllung! 14,6% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

9:44 Uhr 108,5 Mio Euro für Klinikum Idar-Oberstein Wir hatten zuvor über die Finanzierungslücke bei dem Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein berichtet. Anders sieht es immerhin beim Klinikum Idar-Oberstein aus, denn die Einrichtung wird mit 108,5 Millionen Euro vom Land Rheinland-Pfalz gefördert. Damit soll ein neuer Anbau errichtet werden. Darüber berichtete das SWR Studio Trier um 9:30 Uhr.

9:27 Uhr Fachkräftemangel größte Herausforderung 〽️Eine Umfrage der Industrie- und Handelskammer unter rheinhessischen Unternehmen kommt zu dem Schluss, dass für viele Firmen die Stimmung angespannt bleibt. Die meisten Unternehmen beklagen dabei den Fachkräftemangel, gefolgt von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und den Energie- und Rohstoffpreisen. Darüber berichtete das SWR Studio Mainz um 9:25 Uhr.

8:56 Uhr Mehr Platz für Bäume 🌲 🌳Die Stadt Koblenz bohrt heute im Stadtteil Rauental betonierte Flächen auf, um zu testen, ob sich dort neue Bäume pflanzen lassen. Hintergrund ist, dass mehr Bäume in Städten im Sommer die Temperaturen im Vergleich zu jetzt senken könnten. Mit den Bodenproben möchte die Stadt herausfinden, welche Bäume dort besonders gut wachsen können. Darüber berichtete das SWR Studio Koblenz um 8:30 Uhr.

8:35 Uhr Kreis Bad Dürkheim wird 22 Millionen Euro Schulden machen 💸Der Landkreis Bad Dürkheim wird in diesem Jahr mehr als 22 Millionen Euro Schulden machen. Das größte Loch in den Kreishaushalt reiße dabei der Bereich Jugend und Soziales. Vor allem die Aufgaben rund um die Kindertagesstätten im Kreis seien sehr teuer geworden. Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld fühlt sich vom Land allein gelassen. Zusammen mit der Aufsichtsbehörde, der ADD, versuche der Kreis Lösungen zu finden, das Defizit zu verkleinern. Darüber berichtete das SWR Studio Mannheim-Ludwigshafen um 7:30 Uhr.

8:03 Uhr Rosenmontagszug in Mainz: Woher kommt die Tradition? 🎉Jedes Jahr kommen Tausende Menschen zum Rosenmontagszug in Mainz, dem Höhepunkt für die Närrinen und Narrhallesen in der Landeshauptstadt. Doch woher kommt eigentlich diese Tradition? Das erklärt euch meine Kollegin Antonia Hofmann.

8:00 Uhr Mosel-Pegel steigen 🌫️ Nicht nur bei den Fastnachtern sind gestern die Pegel gestiegen, auch die Mosel hat nach zwei Tagen Regen die Meldehöhe von sechs Metern überschritten. Das geht aus einem Bericht der Hochwassermeldezentrale Rheinland-Pfalz hervor. Demnach sollen die Pegel bis in die Nacht noch weiter steigen. Darüber berichtete das SWR Studio Trier um 7:30 Uhr.

7:45 Uhr Kein Geld vom Land für Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein 🚫Vom Land wird es kein Geld für das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein mit seinen Standorten in und um Koblenz geben. Das teilte das RLP-Gesundheitsministerium auf SWR-Anfrage mit. Für die medizinische Versorgung seien die Stadt und die Kreise zuständig. Der Landrat des Rhein-Hunsrück-Kreises, Volker Boch, fordert dagegen klare Zusagen von Bund und Land im Zusammenhang mit der Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum. Am kommenden Donnerstag wollen sich Vertreter und Vertreterinnen der Kommunen mit Landesgesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) treffen. Darüber berichtete das SWR Studio Koblenz um 6:30 Uhr.

7:25 Uhr Erste Zugvögel auf dem Rückweg über Rheinhessen 🦜Die ersten Zugvögel kehren bereits aus ihrem Winterquartier zurück. Laut Naturschutzbund (Nabu) sind seit rund einer Woche verschiedene Arten unterwegs in ihre Heimat Skandinavien. Unterwegs sind laut Nabu unter anderem Kraniche, wobei die letzten wegen des warmen Wetters erst kurz vor Weihnachten in Richtung Süden geflogen sind. Auch Störche sind dem Nabu nach unterwegs, die hier entlang des Rheins heimisch sind. Wenn ihr Zugvögel entdeckt, schickt uns gerne ein Bild! Schickt mir eure Fotos! Darüber berichtete das SWR Studio Mainz um 6:25 Uhr.

7:00 Uhr Umfrage: Was gehört für euch in den Kreppel? Fastnacht und Karneval laufen auf Hochtouren, mit der Weiberfastnacht hat die Feierei in den Kneipen und auf den Straßen begonnen. Verpflegung dabei: der Kreppel. Oder Krapfen. Oder Berliner. Doch mit welcher Füllung esst ihr ihn am liebsten? Die Abstimmung ist bereits beendet. Was gehört für euch in den Kreppel? Marmelade 67,8%

Pflaumenmus 9,8%

Schokocreme 2,3%

Eierlikör 5,5%

am liebsten ohne Füllung! 14,6% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

6:50 Uhr Mit falscher Pistole von der Polizei angehalten 👮‍♀️ 👮Zuletzt haben wir noch darüber berichtet, was man beim Fastnachtskostüm besser lassen sollte. Ein 57-Jähriger aus der Pfalz hatte sich das wohl nicht zu Herzen genommen. Denn als er und sein Beifahrer heute früh um zwei Uhr von der Polizei kontrolliert wurden, entdeckten die Beamten eine "täuschend echt aussehende Schreckschusswaffe" bei ihm. Diese sei Teil seiner Verkleidung als leicht bekleideter US-Polizist. Auch wenn diese Kontrolle glimpflich ausgegangen ist, appelliert die Polizei daran, in der Fastnachtszeit keine Waffen jeglicher Art in der Öffentlichkeit dabei zu haben. Der Beifahrer des Mannes hatte den Beamten zufolge übrigens keine Waffe dabei, er habe sich als römischer Legionär verkleidet. Hier haben wir euch zusammengefasst, was ihr dürft und was nicht. Höhepunkt der närrischen Tage Kostüme an Fastnacht in RLP - was lässt man lieber, was ist ganz verboten? Ist es noch ok, sich als Indianer zu verkleiden - nach den Diskussionen über Diskriminierung, Stereotypen, kultureller Aneignung? Was ist erlaubt und was ist nicht mehr lustig? 20:15 Uhr Zur Sache Rheinland-Pfalz! SWR RP Über dieses Thema berichtete SWR Zur Sache Rheinland-Pfalz am 1.2.2024 um 20:15 Uhr.

6:30 Uhr History: Der 9. Februar im Jahr... 2023: Die EU bekennt sich zum Abwehrkampf der Ukraine gegen Russland. "Die Europäische Union wird der Ukraine so lange wie nötig mit tatkräftiger Unterstützung zur Seite stehen", heißt es beim EU-Gipfel. 1984: Eberhard Diepgen wird als Nachfolger Richard von Weizsäckers (beide CDU) zum Regierenden Bürgermeister von Berlin gewählt. 1964: Die Beatles treten in der "Ed Sullivan Show" zum ersten Mal im US-Fernsehen auf und werden einem Millionenpublikum bekannt.

6:30 Uhr Bilanz Weiberfastnacht: Es wurde "ausgelassen und friedlich" gefeiert Weiberfastnacht 2024 ist Geschichte. In weiten Teilen von Rheinland-Pfalz wurde gesungen, geschunkelt und gefeiert. In Rathäusern übernahmen "wilde Weiber" das Kommando und gingen Männern mit Scheren an deren Krawatten. In die Landeshauptstadt Mainz kamen Tausende, um den schmutzigen Donnerstag rund um den Fastnachtsbrunnen zu feiern - ausgelassen und friedlich, wie es in einer ersten Bilanz der Mainzer Polizei hieß. Lediglich vereinzelt sei es zu "oftmals alkoholbedingten, Körperverletzungsdelikten und Ingewahrsamnahmen" gekommen. Rheinland-Pfalz Rathaussturm, Kappensitzungen und Umzüge Weiberfastnacht in RLP - Die Närrinnen sind los In RLP hat am Donnerstag die heiße Fastnachtsphase begonnen: Närrinnen stürmten öffentliche Plätze und Rathäuser, tausende Menschen feierten ausgelassen trotz anhaltenden Regens. 9:00 Uhr Der Vormittag SWR1 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Trier um 6:30 Uhr.

6:22 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt US-Präsident Joe Biden empfängt heute Bundeskanzler Olaf Scholz in Washington. Für Scholz ist es bereits der dritte Besuch im Weißen Haus als Kanzler. Themen sollen die Militärhilfe für die Ukraine, der Konflikt im Nahen Osten und der Nato-Gipfel im Sommer sein. Der Deutsche Spendenrat stellt heute in Berlin die "Bilanz des Helfens 2023" vor (11 Uhr). Heute (10 Uhr) wird der Grundstein für das neue Museum berlin modern gelegt - aktuell eines der größten Museumsprojekte bundesweit. Am Kulturforum entsteht das Haus für Kunst des 20. Jahrhunderts nach Plänen des Schweizer Architekturbüros Herzog & de Meuron.

6:07 Uhr Die Wettervorhersage Die gute Nachricht: Der Großteil des Regens ist überstanden in Rheinland-Pfalz. Ein bisschen was wird aber am heutigen Freitag noch runterkommen. Warme Luft aus Frankreich strömt übers Land und bringt Temperaturen zwischen 11 bis 15 Grad. Das Wochenende wird überwiegend trocken und "nicht unfreundlich", sagt SWR-Wetter-Experte Karsten Schwanke. Video herunterladen (25,3 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig für RLP Auch der heutige Tag steht in Rheinland-Pfalz ganz im Zeichen der Fastnacht: Um 15 Uhr wollen die Narren in Koblenz das Kurfürstliche Schloss erstürmen. Um 18 Uhr beginnt der Nachtumzug in Birkenfeld, um 18:33 Uhr der in Osann-Monzel an der Mosel. Ab 20:15 Uhr gibt es dann die traditionelle Fernseh-Fastnachtssitzung "Mainz bleibt Mainz wie es singt und lacht" aus dem Kurfürstlichen Schloss in Mainz - in diesem Jahr live übertragen vom ZDF.