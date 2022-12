Ludwigshafener Unternehmen sieht zugewanderte Fachkräfte als Chance

per Mail teilen

Der Fachkräftemangel in Deutschland ist groß. Laut rheinland-pfälzischen Unternehmerverbänden sind bundesweit 326.000 Stellen für qualifizierte Fachkräfte nicht besetzt. Die Arbeits- und Sozialminister der Länder haben noch einmal bekräftigt: Zuwanderer brauchen in Deutschland einen leichteren Zugang zum Arbeitsmarkt. Junge, hochqualifizierte Leute, die nach Deutschland kommen, gibt es durchaus. Allerdings sind die Hürden oft hoch. Bei AbbVie in Ludwigshafen sieht man zugewanderte Fachkräfte als Chance für das Unternehmen. Hier arbeiten 1.000 Menschen aus 62 Ländern.