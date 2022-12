Zugausfälle und -umleitungen in RLP

per Mail teilen

Wegen Bauarbeiten auf der linksrheinischen Seite kommt es noch bis Ende des Jahres zu Zugausfällen und Verspätungen in Rheinland-Pfalz. Hier müssen nach Angaben der Deutschen Bahn Gleise, Brücken und Teile der Technik erneuert werden. Das hat gravierende Auswirkungen auf den Fern- und Nahverkehr: So werden beispielsweise aktuell auf der Strecke zwischen Mainz, Koblenz und Köln ICE und IC zum Teil umgeleitet. Die Folge: etwa 30 Minuten mehr Fahrzeit. Wegen vieler Krankheitsfälle fallen zwischen Kaiserslautern und Pirmasens bis Jahresende die Verbindungen komplett aus. Um volle Züge und Verspätungen an den Feiertagen zu verhindern, hat die Deutsche Bahn angekündigt, deutschlandweit 80 Züge mehr einzusetzen. Parallel dazu soll das Personal um 800 Mitarbeitende aufgestockt werden.