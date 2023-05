Bei der Bahn drohen neue Warnstreiks - Was Fahrgäste wissen müssen

per Mail teilen

Im Tarifstreit bei der Deutschen Bahn droht die Gewerkschaft EVG mit neuen Streiks. Dabei hatten die Zeichen auf Annäherung gestanden. Worauf müssen sich Fahrgäste nun einstellen?

Im Tarifstreit der Deutschen Bahn verhärten sich die Fronten. Zugreisende in Rheinland-Pfalz und anderen Bundesländern müssen sich damit zum wiederholten Mal in diesem Jahr auf Einschränkungen im Bahnverkehr einstellen. Wo die Verhandlungen stehen und was auf Bahnreisende zukommt:

Wann wird gestreikt?

Bis einschließlich kommendes Wochenende müssen sich Fahrgäste zunächst keine Gedanken machen. Warnstreiks sind bis dahin nahezu ausgeschlossen. Zum einen, weil sich die EVG erst in ihren Gremien, etwa der Tarifkommission oder dem Parteivorstand, abstimmen will.

Zum anderen ist am kommenden Samstag der 25. Jahrestag des ICE-Unglücks von Eschede. An- und Abreise für die Trauerfeiern sollten nicht gestört werden, sagt der EVG-Verhandlungsführer Kristian Loroch. Ab Montag sind Warnstreiks allerdings denkbar.

Kommt es zu unbefristeten Streiks?

Der nächste Arbeitskampf dürfte laut EVG-Ko-Verhandlungsführerin Cosima Ingenschay noch einmal ein Warnstreik werden. Gleichwohl schloss sie eine spätere Urabstimmung über mögliche unbefristete Streiks nicht aus.

Allerdings schreckt die EVG auch bei Warnstreiks nicht vor ungewöhnlich langen Zeiträumen zurück. Bereits zweimal hat die Gewerkschaft im laufenden Tarifkonflikt mit Warnstreiks den Bahnverkehr lahmgelegt. Einen dritten Arbeitskampf, der 50 Stunden dauern sollte, sagte die EVG kurzfristig ab, nachdem sie sich mit der Bahn vor dem Arbeitsgericht Frankfurt auf einen Vergleich geeinigt hatte.

Wo stehen die Verhandlungen?

Bisher standen die Zeichen zwischen den Tarifparteien eigentlich auf Annäherung. Drei Tage lang haben die Bahn und die EVG vergangene Woche in Fulda verhandelt. Die Gespräche bezeichneten beide Seiten als konstruktiv. Anschließend legte die Bahn ein neues Angebot vor und räumte der Gewerkschaft bis einschließlich Dienstag Zeit für eine Reaktion ein.

Die EVG hatte dann am späten Dienstagabend das jüngste Angebot des Konzerns abgelehnt und zu kurzfristigen Verhandlungen für diesen Mittwoch aufgerufen. Die Bahn lehnte weitere Gespräche aber vorerst ab. Die Fronten haben sich also wieder deutlich verhärtet.

Wo hakt es im Tarifkonflikt?

Vergangene Woche hatte die Bahn ihr Angebot noch einmal verbessert und bietet den Beschäftigten nun bis zu zwölf Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von 24 Monaten. Hinzu käme eine Prämie zum Inflationsausgleich. Die EVG lehnt Einmalzahlungen ab und beharrt auf einer Laufzeit von nur einem Jahr.