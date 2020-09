per Mail teilen

Der Verband der Zuckerrübenanbauer warnt: wegen des Klimawandels seien die Pflanzen zunehmend von Schädlingen und Krankheiten betroffen. 40 Prozent des Zuckerertrages sei gefährdet.

Sorgen machen demnach Blattläuse und Zikaden. Die Blattläuse übertragen Viren, die Zikaden - eingewandert aus südlichen Ländern - bringen von dort Bakterien mit. Der Klimawandel führe dazu, dass Blattläuse "in hoher Zahl" den Winter überlebt hätten und außerdem das ganze Jahr über aktiv seien. Auf zahlreichen Feldern seien bereits Zuckerrüben mit gelben Blättern zu sehen, eine Folge der Virus-Übertragung.

Bis zu 40 Prozent weniger Zucker

Durch die Krankheiten der Pflanzen könne sich der Zuckerertrag um bis zu 40 Prozent verringern, hieß es. In diesem Jahr rechne man mit schwerem Befall in Rheinland-Pfalz auf rund 11.000 Hektar, insbesondere in der Südpfalz. Aber auch andere Gebiete seien betroffen, etwa Rheinhessen auf etwa 4.000 Hektar, das sei die Hälfte der Anbaufläche. Der Verband spricht von einer Pandemie auf dem Rübenacker. Ein weiteres Problem sei die Übertragung der krank machenden Keime auch auf das nächste Jahr wegen der milden Winter.

Großflächiges Monitoring gestartet

Dem Verband zufolge wurde vor zwei Wochen ein umfangreiches Monitoring gestartet. Dabei sollen in den nächsten drei Monaten mindestens 4.000 Untersuchungen in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen erfolgen. Entstehen soll eine Karte, die die Verbreitung der Virus- und Bakterienkrankheiten verdeutlicht.

Schnelles Handeln gefordert

Der Verband und Zuckerhersteller rufen die Politik auf, tätig zu werden und schnell zu reagieren. Europas größter Zuckerhersteller Südzucker sprach von einer dramatischen Entwicklung. Hinzu komme, dass in der EU zentrale Pflanzenschutzmittel verboten wurden, weil sie Bienen schädigen. Österreich aber habe seinen Zuckerrübenanbauern eine Notfallerlaubnis erteilt, diese vorübergehend einzusetzen. Auch Frankreich erwäge das. Außerdem fordert die Branche, die Forschung nach alternativen Pflanzenschutzmitteln stärker zu fördern.