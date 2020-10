Fast jede zehnte Hausarzt-Stelle in Rheinland-Pfalz konnte nicht besetzt werden. Vor allem auf dem Land haben es Mediziner schwer, Nachfolger für ihre Praxen zu finden. Die sogenannte Landarzt-Quote reicht nicht aus, warnt die Vorsitzende des Hausärzteverbands.

In Rheinland-Pfalz sind laut einer Untersuchung im vergangenen Jahr im deutschlandweiten Vergleich überdurchschnittlich viele Stellen für Hausärzte unbesetzt geblieben. Nach Einschätzung des Hausärzteverbandes wird sich die Situation weiter verschärfen. Dagegen kann nach Ansicht von Verbandschefin Barbara Römer nur ein ganzes Bündel von Maßnahmen helfen, allen voran mehr Medizinstudienplätze.

"Wir haben bei den niedergelassenen Hausärztinnen und Hausärzten in Rheinland-Pfalz einen sehr hohen Altersdurchschnitt. Circa 42 Prozent der Kolleginnen und Kollegen sind 60 Jahre alt oder älter", so Römer. "Da werden in den nächsten Jahren viele Hausarztsitze wegen Ruhestands wegfallen."

Nachfolgersuche auf dem Land besondere Herausforderung

Hinzu komme, dass Rheinland-Pfalz eher ein Flächenland mit vielen ländlichen Regionen sei. "Und gerade dort ist es eine große Herausforderung, Nachfolger zu finden", sagte die Hausärztin, die im rheinhessischen Saulheim eine Gemeinschaftspraxis betreibt.

Zur Abhilfe gegen leere Arztpraxen in ländlichen Regionen hat die Landesregierung mit Beginn dieses Wintersemesters erstmals Medizinstudienplätze auch über die sogenannte Landarztquote vergeben. Die Regelung sieht vor, dass von den jährlich rund 430 Medizinstudienplätzen im Land etwa 27 an Personen gehen, die sich später zehn Jahre als Hausarzt oder Hausärztin in einem Gebiet mit aktueller oder künftig drohender Unterversorgung verpflichten.

Hausärzteverband: Zu wenige Medizinstudienplätze in Rheinland-Pfalz

Diese Quote sei ein "erster, richtiger Schritt", findet die Vorsitzende des Hausärzteverbands. Aber der reiche bei weitem noch nicht aus. Zudem werde es noch viele Jahre dauern, bis die neuen Kollegen als Fachärzte ins Gesundheitssystem kommen. "Die Quote ändert zudem nichts an der zu geringen Zahl an Medizinstudienplätzen in Rheinland-Pfalz. Wir benötigen einfach mehr Köpfe im System", forderte Römer.

Neue Köpfe in der Medizin werden indes schon bald auch in Trier ausgebildet. Dort wird am kommenden Dienstag ein Medizincampus als Außenstelle der Mainzer Unimedizin eröffnet. Fortan werden hier Studierende das zehnte Fachsemester und anschließend ihr Praktisches Jahr absolvieren.

Junge Ärzte für Einstieg in der Hausarztmedizin begeistern

Um einen ausscheidenden Hausarzt zu ersetzen, seien laut Studien im Schnitt 1,7 Nachfolger nötig, erklärte Römer. Das habe auch mit der höheren Nachfrage nach Teilzeitarbeit und Anstellung zu tun. "Es muss jetzt alles dafür getan werden, dass auch außerhalb der großen städtischen Zentren, beispielsweise in Eifel und Hunsrück, Interessenten gute Angebote gemacht werden", forderte Römer. Es müssten Rahmenbedingungen geschaffen werden wie beispielsweise ein erheblicher Bürokratieabbau und die Abschaffung von Regressrisiken, damit sich junge Kolleginnen und Kollegen für den Einstieg in der Hausarztmedizin auch in Zukunft begeistern ließen.

Eine vor rund vier Wochen bekannt gewordene Untersuchung hatte Lücken bei der der Hausarztversorgung in Rheinland-Pfalz offenbart. Demnach konnten im vergangenen Jahr bundesweit 5,9 Prozent der geplanten Plätze für Niederlassungen nicht vergeben werden, in Rheinland-Pfalz waren es sogar 9,5 Prozent, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Sabine Zimmermann hervorging.